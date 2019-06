La Argentina va con todo por la clasificación a los cuartos de final

23/06/2019 - 00:57 Deportivo

La Argentina, último en la Zona B de la Copa América Brasil 2019, enfrentará hoy a Qatar, el anfitrión de la próxima Copa del Mundo, con la necesidad de sumar su primer triunfo para fortalecer su deseo de continuar en el certamen.

El seleccionado “albiceleste” se jugará a todo o nada a partir de las 16 en el estadio Beira Río, de Porto Alegre, en un encuentro que será arbitrado por el chileno Julio Bascuñán y televisado por la señal de cable TyC Sports y la TV Pública.

La Argentina quedó en una situación incómoda al perder con Colombia (2-0) y empatar con Paraguay (1-1), en partidos en los que no mostró funcionamiento ni tuvo actuaciones individuales destacadas, incluido el capitán Lionel Messi, y la cosa pudo haber sido peor si el arquero Franco Armani no atajaba el penal a Derlis González que podría haber decretado la derrota también ante los paraguayos.

En ese contexto y sabiendo que su gestión es analizada en un tubo de ensayo, Scaloni hará cambios para enfrentar a Qatar, un rival entusiasta que tiene también un punto, ya que empató con Paraguay (2-2) y luego cayó ante Colombia (1-0).

El grupo es liderado por Colombia (6) que se medirá también hoy con Paraguay (2), de manera que la Argentina tiene la obligación de ganar para mantener la ilusión de clasificación.

Con ese panorama, Scaloni, si bien ayer no quiso adelantar el equpo (Ver nota en pag. 45) apostaría por una formación con tres delanteros, Messi, el “Kun” Agüero y Lautaro Martínez, pese a que en las prácticas ensayó con el cordobés Paulo Dybala debido a que el ex Racing no se recuperó del fuerte golpe que sufrió en la espalda del defensor guaraní Gustavo Gómez, aunque su presencia ante los asiáticos no está en riesgo.

Los cambios en principio serían dos, el del “Kun” Agüero por el tucumano Roberto Pereyra, y el de Marcos Acuña por Rodrigo De Paul, aunque también podría ingresar Guido Rodríguez por Leandro Paredes.

Lo seguro es que el esquema táctico pasará del 4-4-2 empleado ante colombianos y paraguayos a un 4-3-3 más acorde a la necesidad de conseguir la victoria y evitar un fracaso histórico ya que en la fase de grupos solo quedan eliminados cuatro equipos sobre un total de 12 que participan y a la Argentina jamás le sucedió desde que la Copa América se juega bajo el actual formato.

La Argentina es favorito ante Qatar, aunque no deberá descuidarse ante un rival que tiene delanteros rápidos y quiere dejar al torneo sin su máxima figura, el astro rosarino Lionel Messi.

El equipo dirigido por el español Félix Sánchez participa por invitación en la Copa América, y hoy en Porto Alegre irá en busca de una actuación histórica. l