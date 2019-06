Luján no será tenido en cuenta en Belgrano, ¿vuelve al “Ferro”?

23/06/2019 - 01:07 Deportivo

El delantero cordobés Nahuel Luján, clave en el ascenso de Central Córdoba a Primera División, regresó a Belgrano de Córdoba, club dueño de su pase, en busca de una chance en el primer equipo. Ayer, el entrenador del “Pirata”, Alfredo Berti, dio la lista de convocados a la pretemporada y confirmó que no tendrá en cuenta al “Gato”. Ahora, el futuro del jugador es incierto y desde un primer momento, Coleoni lo quería para jugar la Superliga con el Ferroviario. Con este panorama, ¿hay chances de un retorno al “Ferro”? Lo cierto es que cuando todos daban por sentada su continuidad en Belgrano, esta situación cambió los planes y en Central Córdoba a muchos les gustaría volver a verlo con la negra y blanca.

“Yo me sentí defraudado con Belgrano porque vengo de ascender y no tuve la oportunidad de seguir. Es una locura lo que me hicieron. Vengo de tener un buen nivel en Central Córdoba y cuando me dijeron que no iba a ser tenido en cuenta la verdad que me cayó muy mal. Le dije a mi representante que no quiero saber nada”, aseguró el cordobés, en diálogo con Radio La Red de Buenos Aires.

“En Central, desde que ascendimos, me dijeron que me querían en el club. Y yo les dije que si en Belgrano estaba la chance de quedarme allí, iba a optar por jugar ahí. Y ahora esto. Son decisiones del técnico. Hace una semana que estaba entrenando y nunca hablé con él. No me vio ni en un fútbol reducido”, dijo, enojado.

Por último, Luján aseguró: “Me pone mal todo esto por mi familia. Yo siempre le estaré agradecido a Belgrano. Aprecio muchísimo al club. En mi familia, todos son hinchas. Fue donde debuté. Sentía que le debía algo. Venía de ascender y quizás era la chance de quedarse y demostrar lo que podía dar”, cerró el cordobés.

¿Qué pasará con el futuro del “Gato”?. l