Aberrante: violó a la hija de su pareja y se fugó de la casa

23/06/2019 - 01:32 Policiales

Un aberrante hecho de abuso sexual ocurrió en Añatuya en contra de una niña de 11 años a manos de la pareja de la madre de la menor.

La progenitora se enteró lo que le estaba pasando a su hija cuando el hermanito de la niña le contó que “L le anda haciendo cosas malas a la C, siento como que le toca".

Además le confió que "la toca por debajo del cubrecama, porque a veces me toca a mí también. Cuando te fuiste a trabajar, me hice el dormido, y cuando sentí que L la tocaba, abrí mis ojos y el me tapó la cara con el cubrecama y se puso rápido el pantalón".

Cuando la mujer le recriminó a su pareja, éste le negó todo y le manifestó que lo iba a denunciar. Luego de esto su pareja se subió a su moto y salió con rumbo desconocido.

Efectivos de la Comisaría 4ta del Menor y la Mujer D.S.C.N° 13 de Añatuya investigan el hecho.