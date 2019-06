Cande Vetrano: “Thelma Fardin fue muy valiente en contar lo que le pasó”

23/06/2019 - 20:39 Pura Vida

Invitada a la clásica mesa de Mirtha Legrand, Candela Vetrano, que se destaca por su papel de Anna en “Argentina, tierra de amor y venganza”, habló sobre la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés realizada hace seis meses por el Colectivo de Actrices.

“¿Vos perteneces al Colectivo?”, le preguntó Mirtha Legrand a Vetrano. “No, no porque no se dio. Me encanta lo que hacen y me parece que necesitás mucha energía, pero en mi caso nunca estuve. Es fundamental lo que hacen”, precisó la destacada actriz.

“Es un tema muy delicado. Pienso que está muy bien lo que hizo Thelma (Fardin) y hay que ser muy valiente para hablar. Su caso hizo que un montón de mujeres hablen y que tengan el valor de hacerlo. Ella hoy en día es una referencia para todas”, indicó Vetrano.

“¿A vos nunca te acosaron?”, indagó Legrand. “No, por suerte no. El acoso del boliche uno lo tuvo y estaba naturalizado, como que un chico te toque la cola, ahora desde hace un año somos conscientes de todas esas cosas que ya no tienen que pasar más”, dijo.

Y luego volvió a destacar el rol de Fardin. “Para que una mujer se exponga como lo hizo ella, no creo que haya ganado, gana. Es una gran actriz y ahora no tiene trabajo”, expresó.

En tanto, para hablar de otro tema, la “Chiqui” quiso saber si estaría en el Bailando y la respuesta de Candela fue contundente. “No me gustaría estar porque no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer. Yo quiero trabajar en cine y siento que es un camino totalmente diferente, pero me encanta bailar. Si fuera solo eso creo que iría, pero es un reality”, aclaró.

Le gusta estudiar

“Me gusta estudiar, hacerme más preguntas con respecto al personaje para entenderlo más. Disfruto mucho lo que hago, me encanta ir a grabar, y obviamente siempre buscando crecer y sobre todo disfrutar de la actuación”, comentó Candela Vetrano sobre su presente actoral hace unas semanas en diálogo con Teleshow.