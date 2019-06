CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de junio de 2019

23/06/2019 - 20:46 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE

TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7

1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7

EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN.

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS DE NOCHE

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL 14

12.00 RODANDO FOOD TRUCKS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TORNEO REGIONAL. GUEMES VS. ACHIRENSE

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO. BORGES VS. DEF. DEL SUD

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME

PELÍCULAS

CINEMAX

02.06 28 DÍAS

04.07 LA OTRA BOLENA

06.25 LOS OSOS CARIÑOSOS 2

07.56 PIRATAS DEL CARIBE - EL COFRE DE LA MUERTE

10.52 PSI. LA PARANOIA SE VIVE, NO SE IMAGINA

11.19 ANTES DE SEPARARNOS

13.07 SING STREET. ESTE ES TU MOMENTO

15.15 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

17.45 PIRATAS DEL CARIBE - EL COFRE DE LA MUERTE

18.40 SOLDADO ANÓNIMO

23.00 STRIKE BACK 03 EPS 05

23.56 STRIKE BACK 03 EPS 06

TNT

06.37 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.09 U-571

09.10 EL CAZA RECOMPENSAS

11.08 HISTORIAS CRUZADAS

13.51 CELULAR

15.34 EL AVISPÓN VERDE

17.39 AGENTE SALT

19.24 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA

22.00 EL HOMBRE PERFECTO

23.46 JUEGO DE ASESINOS

03 .32 EL HOMBRE PERFECTO

03.06 BUENOS VECINOS

TCM

06.00 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER

07.26 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.34 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.47 LOST

08.32 LOST

09.17 LOST

10.01 LOST

10.47 LOST

11.36 LOST

12.22 LOST

13.12 LOST

14.00 LOST

14.48 LOST

15.35 LOST

16.23 LOST

17.11 VELOCES Y MORTALES

18.31 EL GUARDIÁN

20.20 SUPERMAN IV

22.00 HORIZONTES PERDIDOS

23.59 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE

01.59 JEEPERS CREEPERS. EL TERROR EXISTE

03.25 LOST

04.09 LOST

04.53 HOLLYWOOD ONE ON ONE

SPACE

06.00 LOS PERDEDORES

12.28 EL VENGADOR FANTASMA

14.26 INTERESTELAR

17.34 HANCOCK

19.14 DOS POLICÍAS REBELDES II

22.00 MONZÓN

23.00 ATRAPEN AL GRINGO

00.41 INTO THE DARK

02.21 CUERPOS ARREBATADOS

03.50 INTO THE DARK

05.24 OPERACIÓN: NUEVO MUNDO

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*SÁBADO 20 DE JULIO, A LAS 21, SE PRESENTARÁ “RAPSODIA SHOW LATINO”, CON MARTÍN BUNGE, SOFÍA PETROS Y MATÍAS MENDOZA. ADEMÁS 8 BAILARINES EN ESCENA. CANTANTES INVITADOS: MORENA ÁLVAREZ Y CELESTE MEDINA. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* DOMINGO 30, A LAS 22, SE PRESENTARÁ A.N.I.M.A.L Y LAS BANDAS VYSCERYS, VULGAR, CARADURAS, DEMON BLUES, ESCORIA S.E.H.C Y MARY JANE.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

* SÁBADO 13 DE JULIO, A PARTIR DE LAS 22, ACTUARÁN ROCK LOCAL, JUAN TERRENAL, ESTONIA Y TEDDY BUR.

* EL 20 DE JULIO, A PARTIR DE LAS 22, PONIENDO PRIMERA, LOS REYES DE LA NOCHE Y RAMÍREZ CANTINA (DE CATAMARCA)

* EL 17 DE AGOSTO, A PARTIR DE LAS 22, EXILIADO, VULGAR Y SAJRAS.

* EL 21 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, GAUCHOS DE ACERO, VULGAR Y SAJRAS

CINES

SUNSTAR

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

24/06 - -14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast) 22:35 (Cast)

HASTA EL 26/06 -16:15 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast) 22:35 (Cast)

HOMBRES DE NEGRO,MIB INTERNACIONAL (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

24/06 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

X-MEN (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

HASTA EL 26/06 - 22:25 (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

24/06 -13:40 (Cast) 14:30 (Cast) 15:50 (Cast) 16:40 (Cast) 18:00 (Cast) 19:00 (Cast) 20:10 (Cast) 22:20 (Cast )

HOTEL MUMBAI: EL ETENTADO (2D)

SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 26/06 -22:00 (Subt)

ALADDÍN (2D)

AVENTURA (ATP)

24/06 -14:00 hs (Cast) 16:45 hs (Cast) 19:20 hs (Cast)

HASTA EL 26/06 -16:45 (Cast) 19:20 (Cast)

HOMBRES DE NEGRO,MIB INTERNACIONAL (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HASTA EL 26/06 -22:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 15:50- 18:10- 20:30 - 22:50

CASTELLANO 3D 15:00 (SÓLO JUEVES, SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 3D 17:20 19:40- 22:00-

ALADDÍN ATP con Leyenda

CASTELLANO 2D 17:00 (EXCEPTO SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 2D 19:50 - 20:10

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40

PODÉS ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN MIBOLETERIA.COM.AR

VENTA ANTICIPADA

ANABELLE 3 27-06-2019 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20- 22:40