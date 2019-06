“Te acordás cuando la otra vez te dije que me dolía la panza, era porque él me manoseaba”

23/06/2019 - 23:25 Policiales

Un hombre fue apresado en las últimas horas acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra de apenas 11 años y del hermano de ésta de 9. El menor alertó a su madre de lo que sucedía y la mujer radicó la denuncia, iniciándose la investigación judicial.

De acuerdo con lo manifestado por las fuentes, el hecho salió a la luz el sábado por la noche cuando la madre de los niños se presentó en una dependencia policial del departamento General Taboada para denunciar a su concubino.

La mujer de 31 años, manifestó a los funcionarios policiales que quería denunciar a su pareja de 29 años, acusándolo de haber abusado sexualmente de los dos menores.

La mujer relató que hace cuatro años que convive con el sospechoso. Ella tiene dos hijos de una relación anterior, una nena de 11 y un varón de 9.

Seguidamente, la mujer afirmó que por sus tareas laborales, había días que sus hijos quedaban al cuidado de su pareja.

El sábado en la mañana, su hijo se quedó solo con ella y le manifestó: “Mami, para mi que L... le anda haciendo cosas malas a la ..., siento como le toca”.

Las palabras del pequeño estremecieron a la mujer, pero guardó silencio porque justo entró en escena el acusado.

Aberrante

Más tarde, el niño insistió: “Siento como le toca por debajo del cubrecama, porque a veces me toca a mí también”, habría deslizado y afirmó: “Cuando te fuiste a trabajar, me hice el dormido, y cuando sentí que le tocaba abrí mis ojos y me tapó la cara con el cubrecamas y se puso rápido el pantalón”.

El relato del niño caló hondo y la mujer le habría reclamado a su concubino su accionar, pero éste se lo negaba a tajantemente.

Confesión

Al regresar a su vivienda, la denunciante abordó a su hija y comenzó a interrogarla, ante lo cual la menor bajó la cabeza y ante la insistencia, asintió a las preguntas de su mamá.

“Mami, te acordás cuando la otra vez te dije que me dolía la panza? Era por eso, porque él me manoseaba”, afirmó la menor, para despejar cualquier duda.

La niña no contó nada más. No fue necesario.

Inmediatamente la mujer le fue a reclamar a su concubino, el cual volvió a insistir que era falso y que la niña mentía.

Decisión

La madre de las víctimas le aseguró que lo iba a denunciar. Él sujeto tomó su billetera, la llave de su motocicleta y se retiró del inmueble.

La mujer radicó la denuncia y allí tomó intervención la Unidad Fiscal de Añatuya. La Dra. Florencia Garzón, fiscal de turno, ordenó que los niños sean trasladados hoy a primera hora al Centro Judicial para ser examinados por el cuerpo médico forense.

Paralelamente, la fiscal ya solicitó un turno para que sean entrevistados por psicólogos en Cámara Gesell y ordenó la aprehensión del sospechoso.

Las fuentes precisaron que ayer alrededor de las 4, efectivos policiales del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 13 lograron capturar al acusado y quedó tras las rejas a disposición de la fiscal interviniente.

El sujeto prestará declaración de imputado en los próximos días y se resolverá su situación procesal.