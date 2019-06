Rami Malek espera poder filmar con Craig

24/06/2019 - 21:00 Pura Vida

Justo que Rami Malek se suma a la saga del agente secreto 007 para darle vida a un villano, las grabaciones de la película se ven alteradas por distintos acontecimientos.

Como se recordará, el actor conquistó la popularidad en la pantalla grande gracias a su interpretación de Freddy Mercury, papel con el que consiguió incluso un premio Oscar. Pero parece que nada está siendo fácil para Malek en el rodaje de Bond 25, aunque trata de ponerle buena cara y de tener paciencia.

Se especulaba que las escenas entre Daniel Craig, el 007, y Malek no iban a suceder. Sin embargo, el ganador del Oscar aseguró que habló con el director Cary Fukunaga al respecto y parece ser que todo está resuelto. “El rumor sobre las escenas claves es algo que se fabricó. Pero la cosa es que Daniel resultó herido (cirugía de tobillo), por lo que están filmando lo que pueden. Hablé con Cary, y el plan se alteró, pero está todo bajo control. Ya lo han resuelto”, dijo Malek al sitio Digital Spy.

Ante la posibilidad de que su apretada agenda no le permitiera aparecer junto al protagonista, el actor filmó sus primeras escenas.

Malek estuvo rodando en Noruega, y luego regresó a la ciudad de Nueva York para seguir su trabajo en la nueva temporada de Mr. Robot.

Rami aún no ha tenido la ocasión de compartir filmación con Craig, pero está emocionado de que llegue ese día. “Estoy encantado de trabajar con él. Es un actor que admiro mucho”, confesó a medios internacionales.

Y agregó: “Otro momento que me hace preguntarme si no estoy en un sueño es no solo trabajar con Daniel, sino con un director con el que quería trabajar desde hace mucho tiempo, como es Cary. Ser parte de esta franquicia es ser parte de la historia otra vez”.

No obstante, hay críticas del elenco para Cary por cuenta estaría llegando tarde a las grabaciones.