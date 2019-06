CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de junio de 2019

24/06/2019 - 21:08 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

00.45 MI VIDA ERES TÚ

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 COCINEROS DE NOCHE





CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TORNEO REGIONAL: UNION SGO. VS. INDEPENDIENTE

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL





PELÍCULAS

CINEMAX

09.18 ACADEMIA DE VAMPIROS

11.13 DAMAS EN GUERRA

13.39 GOL 2. VIVIENDO EL SUEÑO

15.57 A PRUEBA DE FUEGO

18.18 ACADEMIA DE VAMPIROS

20.14 PRESENCIA SINIESTRA

22.00 PECADOS CAPITALES

TCM

10.14 LOST - T. 2 - EP. 11

10.58 LOST - T. 2 - EP. 12

11.43 LOST - T. 2 - EP. 13

12.28 LOST - T. 2 - EP. 14

13.13 LOST - T. 2 - EP. 15

14.01 LOST - T. 2 - EP. 16

14.45 LOST - T. 2 - EP. 17 - LOCKDOWN

15.30 LOST - T. 2 - EP. 18 - DAVE

16.17 LOST - T. 2 - EP. 19 - S.O.S.

17.01 LOST - T. 2 - EP. 20 - TWO FOR THE ROAD

17.47 SUPERMAN IV

19.25 VECINOS AL RESCATE

21.06 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

23.00 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE

TNT

09.38 CELULAR

11.20 EL AVISPÓN VERDE

13.29 AGENTE SALT

15.19 STEP UP. LA REVOLUCIÓN

17.07 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER

DE LA JUSTICIA

19.55 LA QUINTA OLA

22.00 LA CUMBRE ESCARLATA

SPACE

08.28 NO TE METAS CON ZOHAN

10.33 LOS INTRUSOS

11.58 INTERESTELAR

15.05 ESCONDIDOS

16.43 STALINGRADO

18.21 HIJOS DE LA MAFIA

20.00 SERPIENTES A BORDO

22.00 INVASIÓN ZOMBIE

CINECANAL

11.15 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS

13.10 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE

LA LUNA

16.00 PEQUEÑA GRAN VIDA

18.25 BAYWATCH. GUARDIANES DE LA BAHÍA

20.05 ARMADOS Y PELIGROSOS

22.00 EL ROBO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

23.40 COWBOYS Y ALIENS

UNIVERSAL

08.30 IT TAKES A KILLER - T. 1 - EP. 25 - LA

VENGANZA DEL HIJO

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. U.V.E. - T. 16 - EP. 4

- EL MANIFIESTO DE HOLDEN

11.45 CHICAGO FIRE - T. 7 - EP. 9 - SIEMPRE

HAY UNA TRAMPA

12.40 MACGYVER - T. 1 - EP. 9 - CINCEL

13.30 LOS PIRATAS QUE NO HACEN NADA

15.05 CHICAGO P.D. - T. 6 - EP. 5 - PADRES E

HIJOS

15.55 IT TAKES A KILLER - T. 1 - EP. 3 - LA PASANTE

DESAPARECIDA

16.25 DR. HOUSE - T. 8 - EP. 8 - LOS PELIGROS

DE LA PARANOIA

17.20 LUCIFER - T. 1 - EP. 7 - HOMBRE ALADO

18.15 LA LEY Y EL ORDEN. U.V.E. - T. 16 - EP. 6 -

LA IRA DE UN ESCOCÉS

22.00 FBI - T. 1 - EP. 22 - CIERRE





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*SÁBADO 6 DE JULIO, A LAS 21, GABRIEL ROLÓN SUBIRÁ A ESCENA CON “EL LADO B DEL AMOR” (SE PUEDE AMAR Y SER INFIEL AL MISMO TIEMPO).

*MIÉRCOLES 10, A LAS 18.30, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.

*SÁBADO 20 DE JULIO, A LAS 21, SE PRESENTARÁ “RAPSODIA SHOW LATINO”, CON MARTÍN BUNGE, SOFÍA PETROS Y MATÍAS MENDOZA. CANTANTES INVITADOS: MORENA ÁLVAREZ Y CELESTE MEDINA. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* DOMINGO 30, A LAS 22, SE PRESENTARÁ A.N.I.M.A.L Y LAS BANDAS VYSCERYS, VULGAR, CARADURAS, DEMON BLUES, ESCORIA S.E.H.C Y MARY JANE.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

* SÁBADO 13 DE JULIO, A PARTIR DE LAS 22, ACTUARÁN ROCK LOCAL, JUAN TERRENAL, ESTONIA Y TEDDY BUR.

* EL 20 DE JULIO, A PARTIR DE LAS 22, PONIENDO PRIMERA, LOS REYES DE LA NOCHE Y RAMÍREZ CANTINA (DE CATAMARCA)

* EL 17 DE AGOSTO, A PARTIR DE LAS 22, EXILIADO, VULGAR Y SAJRAS.





CINES

SUNSTAR

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 26/06 -16:15 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast) 22:35 (Cast)

HOMBRES DE NEGRO, MIB INTERNACIONAL (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HASTA EL 26/06 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

X-MEN (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

HASTA EL 26/06 - 22:25 (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 26/06 15:50 (Cast) 16:40 (Cast) 18:00 (Cast) 19:00 (Cast) 20:10 (Cast) 22:20 (Cast )

HOTEL MUMBAI: EL ETENTADO (2D)

SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 26/06 -22:00 (Subt)

ALADDÍN (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 26/06 -16:45 (Cast) 19:20 (Cast)

HOMBRES DE NEGRO, MIB INTERNACIONAL (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HASTA EL 26/06 -22:20 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 15:50- 18:10- 20:30 - 22:50

CASTELLANO 3D 15:00 (SÓLO JUEVES, SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 3D 17:20 19:40- 22:00-

ALADDÍN ATP con Leyenda

CASTELLANO 2D 17:00 (EXCEPTO SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 2D 19:50 - 20:10

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40

ANABELLE 3 27-06-2019 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20- 22:40