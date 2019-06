Sujeto que había sido excluido del hogar fue a la casa de su ex y le quitó la llave de la casa y el celular

25/06/2019 - 00:14 Policiales

AÑATUYA, Taboada (C). Una mujer de 22 años, con domicilio en zona rural, denunció en la Comisaría Cuarta del Menor y la Mujer, que su ex pareja se presentó en su domicilio y de manera violenta le quito el teléfono celular y la llave de ingreso a la vivienda.

Previo a ello, el sujeto apodado “Osi”, con quien la victima tiene un hijo de un año, la encontró presenciando un partido de fútbol, y le habría recriminado esa actitud.

Narró que hace un mes terminaron la relación por infidelidad por parte del hombre, y la Justicia ordenó medidas de exclusión de hogar y prohibición de acercamiento por hechos de violencia.

Manifestó que mientras se encontraba con sus hijas menores en dicho campeonato de fútbol, apareció el hombre y se puso violento, y ella optó por retirarse e irse a su casa. Por detrás arribó el hombre, y le quitó su teléfono celular y las llaves, mientras amenazaba con llevarse al bebé.

Indicó que no la agredió físicamente porque apareció en escena una vecina, y el hombre optó por retirarse, no sin antes amenazar de “que esto no va quedar así”.

Narró también que siempre la hostiga por mensajes de textos. La fiscal de turno, Dra. Florencia Garzón, dispuso la aprehensión por el supuesto delito de desobediencia judicial.

Personal policial hizo efectivo el pedido, y el violento quedó alojado en Alcaldía de la Departamental 13.