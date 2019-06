Insólito: Millonario pidió que le fabricaran una muñeca inflable igual a su ex esposa

25/06/2019 - 00:25 Mundo Web

Un insólito pedido de un millonario británico, quien fue abandonado por su esposa, sorprendió a todos en Internet. El hombre solicitó que le fabricaran una muñeca inflable idéntica a su ex pareja.

La mujer solicitó el divorcio, tras permanecer junto a su ex marido durante poco más de 18 meses, argumentando que "ya no lo amaba".

Desde la separación, el filántropo cuya identidad ha sido preservada por decisión propia, aseguró que "no puede soportar la idea de comenzar una relación sexual con otra mujer".

El hombre decidió ponerse en contacto con la aplicación "de lujo", conocida como el " Amazon para millonarios": HushHush.com. Así fue como pidió ayuda a fabricantes especializados de muñecas inflables.

Los requerimientos:

En el correo electrónico, el hombre dijo que no sabía por dónde empezar y que cualquier ayuda sería bienvenida.

Pidió una muñeca del mismo color que la de su ex esposa, que es una pelirroja natural.

El hombre quiere cabello humano real y no pelucas sintéticas para que la muñeca sea lo más real posible.

En la solicitud, también dijo que una voz sería un beneficio adicional, pero que no era esencial.

