Mujer que baleó a delicuente: “Me gatilló en la cara y pensé que nos iba a matar a todos”

25/06/2019 - 00:37 Policiales

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Atemorizados e indignados, pero agradecidos de estar con vida, el matrimonio que fue asaltado en Vinará relató el duro momento que les tocó vivir cuando fueron atacados por un delincuente que terminó herido con su propia arma, con la cual gatilló varias veces en la cara de la mujer, y por fortuna no le salieron los tiros.

El joven matrimonio -Julio Giménez y Luisa Sosa- acostumbraba llevar una vida muy tranquila en Vinará hasta que el sábado, en horas de la madrugada, un verdadero calvario alteró la paz que reinaba en su hogar.

La pareja aún no sale del shock emocional por la situación sumamente dramática que les tocó padecer cuando un delincuente los intentó asaltar, pero se trenzaron en lucha y la mujer lo hirió de un disparo. Ella usó el arma con la que el ladrón los amedrentó.

EL LIBERAL llegó a la precaria casa donde residen las víctimas y allí dialogó con Julio Giménez quien contó: “Nosotros estábamos descansando, cuando mi mujer me dice ‘Julio, anda alguien’. Ella me avisa que escuchó que golpearon la puerta, me levanto y cuando saco la palanquita para abrir la puerta, él la patea y la empuja, y me dice dame la plata hijo de p... o te voy a arrancar la cabeza”. Según expresó Julio: “Ahí veo que hace como que quiere llevar la mano a la cintura y lo saco afuera al patio, así como estaba vestido con ropa interior, le pego una trompada, trastabilla y se le cae el arma, y mientras estábamos forcejeando escucho un tiro y la veo a mi esposa que estaba con el arma, temblando”.

Tras la acción de la mujer, Julio indicó que el delincuente -quien más tarde fue identificado como Leónidas Sánchez- se dirigió hacia su esposa y le gritó: “Mirá lo que me has hecho hija de p...”. En ese instante el maleante se abalanzó sobre su mujer, la levantó desde la cintura y la tiró al piso.

“Él le quita el arma y le gatilla varias veces en la cabeza, y cuando no le sale el tiro se levanta y se va en la moto que había dejado encendida en la vereda”, explicó Julio.

A su vez, Luisa recuerda: “Me ha gatillado en la cabeza, yo tenía un hierro en la mano y lo puse en el pecho, y le pedí ayuda a mi esposo, cuando el ladrón vio que no le salían los disparos fue a la moto y se fue solo, porque cuando yo hago el tiro, el cómplice -que estaba esperándolo- se fue corriendo”.

Consultada sobre el momento en el que tomó el arma y lo hirió expresó, Luisa manifestó: “Vi que le estaba pegando a Julio y tuve mucho miedo, tenía a mis dos hijas durmiendo, temía que nos mate a todos con el arma y con lo que hizo, se ve que estaba dispuesto a todo, iba a matarnos a todos”.

Sobre la situación posterior, el matrimonio contó que se puso a disposición de la Justicia “desde primer momento”.

“Nos vinimos a la casa de mi cuñado y llamamos varias veces a la policía, pero no dábamos, hasta que pudimos contactarla y ahí nos dicen que ya habían andado buscándonos, volvieron y mi cuñado los fue a encontrar, nosotros teníamos miedo de salir”, cuenta Giménez.

La suerte estuvo de su lado, el cuñado de Julio había estado a punto de llevarlo a trabajar porque había faltado un compañero suyo, la ausencia del hombre en la casa habría sido quizás peor.

La familia indició que temen por represalias, y esperan que la Justicia actúe. Agregan que Sánchez tiene varios antecedentes. “Lo conocemos de vista, aquí en Vinará nos conocemos todos, y sabemos que él tiene antecedentes, esperamos que de una vez por toda se ponga un final a esto, porque le puede tocar a cualquiera” cerraron angustiados.

Como se recordará, por orden de la Fiscalía interviniente, el joven baleado se encuentra con custodia policial, ya que está aprehendido.

Continúa internado

Luego de ser herido, Sánchez se refugió en el monte por varias horas, pero a raíz de la grave herida, cerca de las 8.30, decidió pedir ayuda a los médicos del Hospital Zonal, donde arribó en compañía de un joven de apellido Valor, que lo abandonó y huyó.

Inmediatamente recibió asistencia médica y a raíz de la lesión crítica que presentaba, el herido fue derivado de urgencia al Hospital Regional, donde fue intervenido quirúrgicamente y aún continúa internado con pronóstico reservado.

Tras la agresión, el fiscal de turno interviniente ordenó la aprehensión de la mujer, quien permaneció tras las rejas algunas horas hasta tanto se estableció cómo habrían sido realmente los hechos.