Leguizamón y Rojas, orgullosos de quedar en la historia

25/06/2019 - 00:46 Deportivo

Pasó un domingo de gloria para Güemes. El tan ansiado ascenso al Federal A pasó de ser sueño a realidad y el festejó fue a lo grande. El “Gaucho” recuperó su lugar en la tercera categoría del fútbol argentino y sus hinchas desbordan de felicidad.

Luis Leguizamón, autor de los tres goles del 3-0 ante Achirense, y Matías Rojas visitaron ayer la redacción de EL LIBERAL y, ya en frío, contaron sus sensaciones tras el logro.

“Hoy estamos más tranquilos y relajados, disfrutando. Lo más importante es estar con la familia, dedicarles más tiempo porque son los que más sufren durante un torneo tan duro como éste. Logramos un objetivo muy lindo que nos propusimos desde un principio, por eso estamos muy contentos y felices de darle alegría a tanta gente. La cancha estaba repleta, a nosotros nos hizo sentir muy bien. Creo que es merecido el ascenso y que ellos lo puedan disfrutar”, señaló el goleador.

“Estoy muy emocionado por lo que ha sido el marco de público, por cómo se ha presentado la situación. Confiando siempre en el trabajo en conjunto que veníamos realizando desde que ha comenzado este torneo y con la convicción de que lo íbamos a ganar e íbamos a ascender. Ahora disfrutando un poco, muy feliz, mi familia también lo está y está orgullosa de verme lograr un título más en mi carrera”, contó Rojas.

A la hora de los festejos, ambos tomaron caminos diferentes. “Tengo a mi mujer y un bebé de dos meses que no pudo ir a la cancha porque es muy chico, entonces quería estar con ellos y compartir. Por eso anoche no tuve la posibilidad de salir a compartir con los chicos”, dijo Leguizamón.

“Salí a festejar un poco con los compañeros, después cada uno ha tomado su rumbo. Me fui a la casa de mis viejos a disfrutar con ellos porque son los que sufren y siempre están en la contención. Lo he disfrutado en mi barrio Independencia en La Banda, con mis amigos, comiendo unas hamburguesas y tomando unas cervecitas. Mi hijo mayor, Giovani, ha podido estar en la cancha. El más chico está en Chaco con su mamá por cuestiones de trabajo, pero siempre me brindan su apoyo, por más que estén lejos”, contó Matías.

Hacer feliz a tanta gente es algo que gratificó a los jugadores. “Quiero agradecerle a toda esa gente por el apoyo, por hacernos sentir cómodos, jugamos todos los partidos con cancha llena y eso fue importante porque era una presión para el equipo rival. Siempre se lo vamos a agradecer, esto es parte de ellos y tienen que disfrutarlo. En Entre Ríos vimos hinchas caminando en medio del barro y eso nos hacía pensar en que también merecían esta alegría por ese sacrificio que hacen”, contó el delantero. Y el volante agregó: “Me acuerdo en particular de uno que se acercó, me dio un abrazo y me dijo ‘esta era nuestra oportunidad, nosotros sabíamos que lo íbamos a lograr con ustedes. Les agradecemos infinitamente, ya son parte de la historia del club y los vamos a llevar infinitamente en sus corazones’. Eso a mis compañeros y a mí nos pone orgullosos”.

A la hora de hablar del futuro, coincidieron en las ganas de jugar el Federal A con Güemes.

“Me encantaría seguir en la institución, más allá del logro, el trabajo que se vino haciendo desde el comienzo fue muy importante y eso es lo que te da muchas ganas de seguir en una institución seria y afrontar desafíos importantes. Estar en una categoría más alta te ayuda mucho en todo sentido”, dijo Matías.

“La idea es continuar, dejamos todo en manos de la dirigencia. Ojalá se pueda seguir, va a ser muy importante por todas las cosas que se pueden dar, es una categoría mucho más profesional y que tiene muchos beneficios”, sostuvo Luis. Y sobre su noche mágica, confesó: “Al partido lo soñé durante dos días y sabía que algo especial iba a pasar, pero nunca imaginé convertir tres goles. Pero siempre agradezco a mis compañeros porque sin ellos no podría hacer nada, yo simplemente estuve donde tenía que estar”.

Y Rojas se dio el gusto de ser titular en la final. “Ha sido bastante especial por lo que significaba jugar una final. Lo tomé con mucha tranquilidad, con la convicción de que lo podía hacer bien. Las veces que me tocó estar en el banco, siempre traté de aportar lo mejor. Tuve una competencia sana con Zelaya que anduvo muy bien y cuando me tocaba entrar también lo hacía bien. Y jugar el partido más importante es un premio al esfuerzo, a la constancia y a competir siempre de forma leal. Por eso Dios me ha dado esa posibilidad de jugar este partido”, concluyó.