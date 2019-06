María Elena Tejerina subió al podio en Rosario y marcó un nuevo récord provincial

25/06/2019 - 01:05 Deportivo

El atletismo santiagueño está viviendo un momento muy especial. Y todo por una atleta que en los últimos tiempos logró actuaciones importantes que le valieron el reconocimiento de sus propios colegas de Santiago del Estero y del resto del país.

Se trata de María Elena Tejerina, una fondista que el pasado domingo se ubicó en la segunda posición de la general de damas en el Maratón de 42 kilómetros de la ciudad de Rosario.

“Hoy quiero decir a mi bella provincia Santiago del Estero gracias! Fue un sentimiento único poder representarla el día domingo 23 de junio en la ciudad de Rosario (Maratón de la Bandera). No hay nada más lindo y más grato poder ver a mi provincia en un podio, la verdad fue una sensación increíble”, escribió María Elena en su cuenta de Facebook para demostrar su alegría.

Luego acotó: “A la gente que siempre está, que me apoya en cada competencia, vecinos, familia, amigos, compañeros, entrenadores, les agradezco eternamente, ya que su aliento, incentivo, me incita a poner más ganas, garra, a pelearla y a no darme por vencida”.

Récord

Pero el desempeño de la maratonista fue más meritorio porque las 3 horas, 05 minutos y 32 segundos que le llevó cubrir la competencia, alcanzaron para transformarse en récord provincial en la distancia.

Más allá de la brillante tarea de la atleta, Santiago del Estero también estuvo representado por otros competidores que le dieron brillo y colorido a una de las pruebas más importantes de la Argentina.