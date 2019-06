VIDEO | MotoGP Esport eligió el circuito de Las Termas para una serie de desafíos de MotoGP19

25/06/2019 - 10:31 Deportivo

El dos veces campeón del mundo de MotoGP Esport, “Trastevere73”, da una vuelta demo completa que muestra las mejores líneas de carreras en todo el circuito argentino de Las Termas de Río Hondo.

La primera ronda del Campeonato de eSports MotoGP ™ de 2019 continúa, y cada jugador lleva a Repsol Honda de Jorge Lorenzo al circuito rápido y técnico de Termas de Rio Hondo.

En este video, el actual Campeón de Deportes Electrónicos de MotoGP ™ te muestra cómo se hace.

Muchos pilotos de MotoGP ™ no dudan en poner el circuito santiagueño entre sus favoritos, para obtener más información privilegiada para su asalto a la eSport crown.

Check out the best lap from #MotoGPeSport Challenge #1!



AdriaanDP26 from Spain was fastest with a lap time of 1’31.188 #MotoGP #eSports pic.twitter.com/6qiEjNmwxQ