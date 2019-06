La Liga de las Instituciones tendrá acción mañana

25/06/2019 - 17:40 Interior

CHOYA Choya (C) La fecha nueve del torneo Camino a los 65 años del glorioso club Villa Paulina, que es coordinado por la Liga de las Instituciones de Frías, se disputará este miércoles en el Parque Municipal Florencia Genesir de la Ciudad de la Amistad.

La programación arrancará a las 20 con los partidos de la Bio Diesel vs Loma Negra; Aoma vs Bancarios; Escuela Técnica vs Club Atlético Talleres; Trafico vs Empleados de Comercio; Policía vs Tránsito y Polideportivo vs Sindicato de Panaderos

Además desde la comisión organizadora adelantaron como serán los choques de la décima fecha a jugarse el viernes, aunque el horario de inicio se fijó para las 19.

Los enfrentamientos tendrán el siguiente orden: Polideportivo vs Bancarios; Policía vs Sindicato de Panaderos; Bio Diesel vs Empleados de Comercio; Trafico vs Aoma; Club Atlético Talleres vs Loma Negra y Escuela Técnica vs Tránsito.

Las posiciones tiene como único líder a Bancarios con 17 unidades.