Miguel Ángel Solá se despide de la Argentina con un éxito

25/06/2019 - 20:50 Pura Vida

El actor Miguel Ángel Solá presenta en Buenos Aires, junto a su mujer Paula Cancio, las últimas funciones de la premiada obra “Doble o nada”, de Sabrina Berman, “un espectáculo que conmociona a la gente”, según sostuvo el intérprete antes de volver a radicarse España.

Luego de cuatro años viviendo en la Argentina, Solá contó en charla con Télam que la decisión de regresar a España está ligada fundamentalmente a que extraña a sus hijas mayores María y Cayetana, de 22 y 18 años, y también a que Adriana -fruto de su amor con Cancio-, de 6 años, inicia su escolaridad y “teníamos que tomar una decisión”.

La pareja de actores fue convocada para despedirse del país con una breve temporada de “Doble o nada”, pieza que según que definió Solá “habla sobre lo que le exige el sistema a la sociedad para que pueda vivir, donde un conflicto esconde otro conflicto, que esconde otro conflicto”.

“Es una obra que conmociona a la gente, al hacerla nos fuimos dando cuenta que seguía viva y queriendo más, aceptando que la obra tenía vida propia. La autora no se opuso a los cambios, se dio cuenta que la obra tenía más vida con nosotros, esta es la versión en la que tuvimos más libertad y profundidad para tocar”, comentó el actor con relación a la pieza que dirige en estas funciones Manuel González Gil.

“Doble o nada” cuenta la historia del director de un importante medio de comunicación que deja su puesto en manos de uno de sus dos subdirectores, una mujer y un hombre, y esto deriva en una lucha de poder. “Es el juego de un profesor y una alumna que tuvieron un vínculo desde el punto de vista laboral, que deviene en desamor o en lucha de poder”, sintetizó Solá.

Luego de haber vivido 17 años en España, donde continuó con su carrera y recibió múltiples distinciones, Solá regresó a la Argentina hace cuatro para hacer “La leona” (Telefé), que protagonizó con Pablo Echarri y Nancy Dupláa y luego encabezó el filme “El último traje” de Pablo Solarz. Junto a Paula Cancio (de 34 años) también presentaron la obra “El diario de Adán y Eva”.

Hiciste una pausa de siete meses por problemas de salud. ¿Cómo te sentiste en este regreso al teatro?

Tenía síncopes, me podía romper la cabeza en cada caída. Todos los estudios me dieron bien, si bien tienen pequeñas marcas del tiempo, de tanto castigo físico que he tenido con operaciones, eso está presente. Me siento mejor ahora. Fue fundamental probarme que podía actuar.

¿Cómo describirías este presente a nivel humano y artístico?

Es el panorama que tiene todas las personas que han estudiado un poco, que han tratado de ser honestas en su vida, estamos agradecidos porque hemos podido vivir y pagar un departamento. Nosotros vivimos sin lujos, sin poder ahorrar, y a mí lo que me pasa es que necesito estar con mis chicas, me fascina estar con la enana (Adriana) pero tengo dos hijas más, es verdad que a mí no me garantiza nada que me vaya a España en relación al trabajo, pero no quiero estar lejos de mis hijas.