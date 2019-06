Mitre pisó fuerte en Huaico Hondo, ante Estudiantes

25/06/2019 - 21:50 Semillero

Mitre Amarillo impuso su jerarquía en su visita a Estudiantes, a quien superó en tres de las cuatro categorías, en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2019, que organiza el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol.

En otro de los duelos destacados de la jornada, hubo mucho paridad entre Instituto Santiago y Comercio, ya que empataron en tres categorías.

Los resultados de la jornada, que tiene pendiente el choque entre Central Córdoba y Unión Santiago, fueron:

Sexta: Instituto Deportivo Santiago 1, Comercio 1; Agua y Energía 2, Villa Unión 0; Yanda 1, Banfield 1; Estudiantes 0, Mitre Amarillo 1; Sarmiento 1, Independiente de Fernández 1; Mitre Negro 3, Vélez Sársfield 1; Unión de Beltrán 0, Independiente de Beltrán 1; Defensores de Forres 3, Central Argentino 2; Sportivo Fernández 0, Güemes 2.

Séptima: Instituto Deportivo Santiago 1, Comercio 1; Agua y Energía 5, Villa Unión 0; Yanda 4, Banfield 1; Estudiantes 0, Mitre Amarillo 1; Sarmiento 2, Independiente de Fernández 1; Mitre Negro 2, Vélez Sarsfield 0; Unión de Beltrán 0, Independiente de Beltrán 0; Defensores de Forres 4, Central Argentino 1; Sportivo Fernández 0, Güemes 3.

Octava: Instituto Deportivo Santiago 1, Comercio 1; Agua y Energía 1, Villa Unión 1; Yanda 2, Banfield 0; Estudiantes 1, Mitre Amarillo 1; Sarmiento 2, Independiente de Fernández 3; Mitre Negro 4, Vélez Sarsfield 0; Unión de Beltrán 1, Independiente de Beltrán 0; Defensores de Forres 3, Central Argentino 2; Sportivo Fernández 1, Güemes 2.

Novena: Instituto Deportivo Santiago 0, Comercio 1; Agua y Energía 1, Villa Unión 1; Yanda 3, Banfield 5; Estudiantes 0, Mitre Amarillo 4; Sarmiento 2, Independiente de Fernández 0; Mitre Negro 2, Vélez Sarsfield 0; Unión de Beltrán 0, Independiente de Beltrán 3; Defensores de Forres 3, Central Argentino 5; Sportivo Fernández 1, Güemes 2.

La séptima fecha se disputará este sábado 29 de junio, desde las 8.30, con estos cotejos: Mitre Amarillo vs. Instituto Santiago (en San Marcos), Banfield vs. Estudiantes, Villa Unión vs. Yanda, Unión Santiago vs. Agua y Energía, Comercio vs. Central Córdoba, Güemes vs. Sarmiento, Central Argentino vs. Sportivo Fernández, Independiente de Beltrán vs. Defensores de Forres, Vélez Sarsfield vs. Unión de Beltrán e Independiente de Fernández vs. Mitre Negro.