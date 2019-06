Polémica por un torneo de golf donde las caddies estan desnudas

25/06/2019 - 23:21 Mundo Web

Un torneo de golf generó escándalo e indignación entre los habitantes de Reino Unido por un singular y polémico anuncio publicitrio donde aclaran que los partiipantes estarán acompañados de caddies desnudas para cualquier tipo de ayuda que puedan llegar a requerir.

En las especificaciones del evento se describen actividades que incluyen topless buggy ladies, fiestas de espuma y una competencia de camisetas mojadas en lo que promete ser el "día de golf más sexy y atrevido en todo el Reino Unido".

Entre otras promesas, hay 30 mujeres "muy atractivas" completamente desnudas a disposición de los golfistas y 300 litros gratis de cerveza, los organizadores utilizan slogans con recomendaciones del tipo: "No le digas a tu esposa que estuviste aquí".

La controversial competición, que se celebrará el próximo 16 de agosto en un campo de Essex, cuyo punto exacto aún no fue definido debido al escándalo que causó en la gente, recibió críticas desde diferentes sectores por considerarse "machista".

“Esto es simplemente horrible y lleva el deporte siglos atrás. Es un millón de pasos atrás en el tiempo. En general, el golf es visto como un deporte dominado por hombres, y regularmente me miran cuando estoy en el campo con hombres que obviamente no saben que este es mi trabajo y esperan que sea una basura”, afirmó la golfista semiprofesional Aliah Saunders.

