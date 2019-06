Mariela Coronel: “Me quedé con la espinita de no jugar contra Escocia”

25/06/2019 - 06:15 Deportivo

Todo un país estuvo pendiente de ellas. La selección femenina de fútbol generó un revuelo con su participación en el Mundial de Francia 2019 y entre las protagonistas hubo una jugadora que nació en Santiago del Estero y que tuvo la posibilidad de actuar por tercera vez en una cita mundialista.

Se trata de Mariela Coronel, hoy jugadora del Granada de España y una de las históricas de la Albiceleste.

¿Cómo fue tu experiencia en este Mundial?

-. Fue única. Después de estar en el 2003 y en el 2007, hoy llegué al Mundial con más experiencia y sabiendo lo que es jugar un torneo de estas características. Hoy tengo 38 años y la edad suficiente para aprender de todo lo que lo rodea.

¿Fue el último Mundial para vos?

-. La verdad que no sé. Pero voy a seguir jugando. Mantengo la ilusión de entrenar y sentirme bien. Cuando me preguntan cuándo me voy a retirar del fútbol, les respondo que cuando el cuerpo me diga hasta aquí llegamos. El Mundial fue algo que no me esperaba. Cuando el técnico (por Carlos Borello) me llamó en el 2017, siempre traté de aportar lo mío. Debo reconocer también que me quedé con esa espinita porque creo que en el último partido con Escocia, el técnico podría haberme dado lo que el equipo necesitaba”.

¿Te morías por jugar ese partido?

-. Notaba que el equipo necesitaba que alguien organice el juego, pero no salía ni del técnico ni de mis compañeras que no se daban cuenta que el último partido era para disfrutar y no para sufrir. Teníamos muchas posibilidades de pasar a octavos, pero no se dio.

¿Estaban al tanto de lo que habían generado ustedes en el público argentino con la participación en el Mundial?

-. Todo nos agarró por sorpresa. Antes habían pasado muchas cosas buenas, pero ahora lo que era el Mundial teníamos los pies sobre la tierra. Saber que otra vez nos tocó Japón que en los mundiales anteriores nos había metido seis y en otro dos, y también Inglaterra, nos hacía pensar en dónde nos habíamos metido. La verdad que el primer partido con Japón nos sorprendió la repercusión en todo el país. Después contra Inglaterra apenas perdimos por la mínima y teníamos la posibilidad de pasar a octavos en el tercer cotejo con Escocia. Todo eso lo generamos nosotras.

¿Te imaginas cómo hubiese sido todo si salían campeonas mundiales?

-. Olvidate. Todo lo que se generó con poco. Creo que eso tiene que ser una puerta a lo que se debería hacer de cara al futuro. Hay que trabajar mucho porque sin eso no hay logros ni premios. Hay que ser ambiciosos. Yo soy una de ellas. Contra Japón ingresé en el segundo tiempo y jugué 15 minutos. Salí triste porque intuía que lo podíamos ganar. Imaginate cómo estaba contra Escocia. Quería entrar porque sabía que podía dar cosas al equipo. El técnico lo vio de otra forma y me quedé con esa espinita porque seguramente le podría haber dado mucho más al equipo.

¿Y cómo se vivió el momento de la definición porque dependían de dos resultados para seguir en carrera?

-. Después del partido con Escocia, sabíamos que eran muy mínimas las posibilidades de clasificar. Era un 1%. Estábamos muy apenadas por el partido contra las escocesas.

“Hay que tener ambición y profesionalismo”

¿Lo que hicieron en el Mundial quedó como una enseñanza para el futuro del fútbol femenino en la Argentina?

-. Totalmente. Creo que el mensaje está. Hay que tener ambición y profesionalismo. Siempre dije que no es profesional aquel que gana mucha plata sino aquel que lo hace por amor. Tiene que estar esa ambición de querer superarse día a día y dejar de lado algunas cosas. A mí me gusta entrenar tanto por la mañana como por la tarde. Es algo que me gusta. Yo en ningún momento pensé en volver a la Selección y ahora me tocó de nuevo estar porque nunca dejé de ser ambiciosa.

Hasta Diego Maradona las acompañó con su apoyo.

-. Así es. El mensaje es clarito: hay que trabajar y empezar por abajo. Las grandes selecciones llevan años trabajando y formando planteles que son muy competitivos. También nosotros podemos hacerlo.