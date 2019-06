Santiago le apunta al debut de mañana frente a las jujeñas

26/06/2019 - 00:00 Deportivo

El seleccionado santiagueño cerrará hoy su preparación con vistas al Torneo Regional de la categoría Sub16 Damas, que se jugará en nuestra ciudad y en el que debutará mañana frente a Jujuy.

El equipo de Natalia Barraza se está enfocando en el primer partido de la competencia, programado para mañana en cancha de Old Lions, desde las 11.30.

Santiago y Jujuy integran la zona B junto con Tucumán A y Catamarca, a los que enfrentarán en la jornada del viernes que marcará el cierre de la fase regular.

El torneo se jugará en Old Lions y Lawn Tennis.

El plantel

El plantel es el siguiente: Camila Irrazabal, Mariana De Gregorio y Bianca Godoy (Mishqui Mayu HC); Ainoha Bernarno, Angela Fulco, Sofía Lucatelli, Candela Yacuk, Luciana Gianonni y Giuliana Paoletti (Old Lions); Lucía Benítez, Justina Yanucci, Justina Fuenzalida, Zoe Molina, Pía Infante, Candela Valladares, Azul Morini, Samia Alyaziji, Julieta Aliaga (Lawn Tennis); Delfina Kirby y Daira Avellaneda (Green Sun).

El cuerpo técnico está integrado por: Natalia Barraza (entrenadora), Florencia Gutiérrez (ayudante), Cecilia Orozco (PF), Soledad Guerra (jefa de equipo) y Mirta Campuzano (presidenta de la delegación).

Mañana se cumplirá la siguiente programación: desde las 10, Asociación Salteña vs. Asociación Tucumana B, en Old Lions; 11.30, Santiago vs. Asociación Jujeña, en Old Lions, y Asociación Tucumana vs. Federación Catamarqueña, en Lawn Tennis; 16.30, Asociación Riojana vs. Asociación Tucumana B, en Old Lions.

El viernes jugarán: desde las 10, Santiago vs. Tucumán, en Old Lions, y Jujuy vs. Catamarca, en Lawn Tennis; 15, Salta vs. La Rioja, en Old Lions; 16.30, Santiago vs. Catamarca, en Old Lions, y Tucumán vs. Jujuy, en Lawn Tennis.