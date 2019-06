¿Los pies de Messi en la Calzada de la Fama?

26/06/2019 - 00:39 Deportivo

No es ninguna novedad que Lionel Messi causa furor en todo el mundo. La estrella del Barcelona de España y de la Selección Argentina siempre genera la atención de todos y en Brasil no es la excepción.

Pero hay otro detalle. Fue invitado por las autoridades brasileñas a poner sus pies sobre la Calzada de la Fama del mítico estadio Maracaná, aunque por ahora no hubo una respuesta del capitán argentino.

Tan grande es el fenómeno Messi en Brasil que las situaciones que se dan a partir de su figura no dejan de sorprender. Si algo logró la admiración por Leo es romper fronteras. Y hasta vencer la rivalidad. Porque aquí no sólo lo respetan, lo buscan, lo alientan y hasta lloran por una foto con él, sino que también que quieren tener para siempre su zurda mágica en ese molde de bronce que ya pisaron cracks del fútbol mundial como Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká y Zico, entre otros. Y que figurarán para siempre en la historia del Maracaná.

De aceptar la invitación, Messi sería el primer argentino en dejar grabados sus pies en la Calzada que está ubicada en el gigante hall de entrada que tiene el estadio. Algo que no le pasó ni al mismísimo Maradona y que cuenta con muy pocos extranjeros homenajeados: el alemán Franz Beckenbauer, campeón del mundo como jugador y DT es uno de ellos. Luego, también están el portugués Eusebio, la “Pantera Negra” de Mozambique, quien fue el primero en inaugurar la sección internacional. También figuran allí los pies del uruguayo Alcides Ghiggia, uno de los verdugos de Brasil en el Maracanazo de 1950, del chileno Elías Figueroa (fue ídolo en el Inter de Porto Alegre), del paraguayo Romerito (ídolo del Fluminense) y del serbio Petkovic (ídolo en Flamengo).

Justamente, el Maracaná está administrado hoy por esos dos clubes cariocas, el Flu y el Fla. “Le hicimos llegar una invitación oficial a Lionel Messi para que él pueda estar en la Calzada de la Fama, como también le hicimos a la futbolista Marta, recientemente (es la primera mujer futbolista en estar en ese sitio). O a Ronaldinho Gaúcho, antes. Todavía no tuvimos respuesta de la AFA, pero estamos esperando”, le contó Viviane Campano, directora del Tour Maracaná.

En el búnker argentino, en tanto, todavía no tenían confirmación sobre si Leo aceptará la invitación. Sobre todo, teniendo en cuenta los tiempos y la logística, ya que no es fácil que Messi pueda ir al Maracaná antes del partido con Venezuela, a menos que la Selección haga el reconocimiento del campo de juego, algo que no sucedió nunca en los partidos anteriores. La otra opción es que le hagan llegar el molde de bronce al hotel Hilton Barra, donde está la Selección, en una ceremonia más privada para que el 10 ponga sus pies.