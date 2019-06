Preocupa a la comunidad médica local el crecimiento de casos de diabetes en la infancia

26/06/2019 - 01:18 Santiago

Los doctores María del Carmen Tinari, ginecóloga infanto juvenil, Mario Humberto López y Manuel Barthe, pediatras, mostraron su preocupación por el crecimiento que se dio en los últimos tiempos, de los casos de diabetes tipo 1 en la infancia, y adjudicaron el problema a los cambios de hábitos alimenticios y de vida que se han dado en los últimos tiempos.

El sobrepeso representa uno de los principales factores de riesgo, lo que provoca alteraciones metabólicas en los chicos, que pueden llevar a serias consecuencias durante la juventud y la adultez.

“La diabetes y la obesidad es todo un tema que preocupa mucho. Hoy estamos viendo diabetes tipo 1 que comienza en la infancia. Tenemos un 60% de niños con sobrepeso, tenemos síndromes metabólicos en los niños, que tiene que ver con la obesidad, con alteraciones en el colesterol y triglicéridos, que antes eran estudios que se los pedía a la población adulta y hoy tenemos niños de 7 años con 300 de triglicéridos, y este es un factor de riesgo”, reveló la doctora Tinari.

Y se lamentó, porque “esos son los jóvenes de 30 años que están internados en una terapia con un infarto, lo que antes era esperable para la población mayor de 50 años”.

Hizo hincapié en la detección temprana de la enfermedad, lo cual fue motivo del curso de endocrinología pediátrica que tendrá su último módulo mañana, y en el que se hace hincapié en el diagnóstico precoz para este tipo de patologías.

El doctor López sostuvo que en la actualidad “ha cambiado mucho la epidemiología, cuando se dice que antes se veía en la población pediátrica la diabetes tipo 1, es cuando los chicos necesitan de la insulina, y la diabetes tipo 2 es la que se maneja con dieta o medicación específica. Eso cambió, y hoy ya vemos estos chicos que necesitan medicación para controlar su glucemia, con todo lo que ello representa”.

Añadió que “el saber llegar antes es importante, porque vemos casos que llegan con una crisis diabética, y eso es porque ya ha pasado un tiempo en el que venía presentando manifestaciones, que desencadena en tipos muy altos de glucemia”.

También recomendaron a los padres estar atentos a ciertas manifestaciones en el comportamiento de sus hijos.

“En el antes están los síntomas más evidentes, en el chico que come mucho, que se llama polifagia, y no aumenta de peso; toma mucho líquido y orina mucho, se levantan a la noche a orinar, esas son manifestaciones que se vienen dando y si el proceso continúa, llegamos a la descompensación metabólica, que requiere internación. Hay que estar un paso antes”, añadió López.

El doctor Barthe enfatizó que hay que buscar prevenir, y en eso llamó a la concientización de los padres, porque “se previene con el control de lo que comen, en el ejercicio físico, en la tendencia a usar quioscos saludables”.

También consideró fundamental el control durante el embarazo, ya que “la diabetes gestacional, donde los niveles de azúcar de la mamá son elevados, perjudican a los bebés, ya que al nacer, acostumbrados a esos niveles que ellos mismos no los pueden metabolizar, se descompensan”.

Los profesionales insistieron en que una buena prevención pasa por revertir comportamientos como “el tipo de alimentos y el modo de vida, porque los chicos están mucho tiempo sentados, no juegan, no corren, están mucho tiempo con el celular, y todo esto influye, todos estos cambios tienen incidencia en la salud, y no es fácil para una familia tener un niño o un adolescente con diabetes”.