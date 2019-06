Murió el papá de Alf, Max Wright

26/06/2019 - 21:10 Pura Vida

Max Wright, que se hizo famoso en el mundo por su interpretación del padre de Alf -la famosa sitcom de la década del ochenta- murió a los 75 años tras luchar contra un cáncer.

Según informaron, falleció en su casa de Hermosa Beach, de las afueras de Los ángeles. En 1995 fue diagnosticado de un linfoma.

Su rol más famoso fue el del padre de Alf, Willie Tanner, en la exitosa comedia que duró cuatro temporadas en la cadena NBC. También actuó en los programas "Buffalo Bill," "Cheers," "Misfits of Science," "Dudley" y "Norm, y en las películas "All That Jazz," "Reds," "The Sting II," "Soul Man," "The Shadow".