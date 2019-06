No todo lo que viene con la fama fue bueno para algunos de los protagonistas de la serie española “La Casa de Papel”

26/06/2019 - 21:12 Pura Vida

La exitosa serie de Netflix, “La Casa de Papel” estrenará su tercera temporada el 19 de julio, y sus millones de fanáticos, dispersos en el mundo entero gracias al impacto del streaming, matizan la espera con las apariciones mediáticas de sus personajes. En este caso fueron Miguel Herrán (Río), Úrsula Corberó (Tokio), Alba Flores (Nairobi) y Enrique Arce (Arturo) quienes confesaron el lado negativo de la fama mundial, durante una entrevista con el diario El País de España. En la lista apuntaron: amenazas de muerte, vacaciones para bajar la adrenalina y escasa vida privada.

“El único sitio donde he vuelto a estar tranquilo después de esto ha sido Tailandia”, contó Miguel Herrán,dando a entender que no puede caminar en paz por las calles de la ciudad que lo vio crecer como actor.

Por su parte, Úrsula Corberó (Tokio), afirmó que necesitó “unos meses para bajar las revoluciones” y que su psicológo puso el foco en ese momento de éxito. “Mi terapeuta me decía que la alegría acumulada, si no la sacas, también puede ser mala. Y me pasó un poco eso, quería hacer como que todo estaba normal, pero necesitaba canalizar eso”, reflexionó.

Alba Flores comentó que los ciudadanos de Nairobi (como ella es llamada en la serie) la invitaron a visitar la ciudad. Mientras que Enrique Arce (Arturo) tuvo que enfrentarse a la opinión pública. “Me amenazaron de muerte. Pero una vez me puse muy macarra y les contesté y entonces te responden de buen modo, solo quieren llamar tu atención. Pero da mucho vértigo”, analizó.l