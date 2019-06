Ana María Picchio pondrá mano dura en el penal

26/06/2019 - 21:20 Pura Vida

La actriz Ana María Picchio, que en la tercera temporada de la serie “El Marginal” personificará a la titular del Servicio Penitenciario Federal, aseguró: “Nunca encarné a una mala de estas características, nunca tuve un personaje así”.

Durante la presentación para la prensa, el personaje de Picchio era uno de los más comentados y la experimentada actriz se manifestó muy satisfecha con sus logros y agradecida por la productora Underground y con todos sus compañeros de elenco.

Sobre Estela Morales, la jefa del Servicio Penitenciario Federal en la serie, Picchio reconoció: “Nunca encarné a una mala de estas características, nunca tuve un personaje así, es una mujer muy autoritaria, una mujer como son los hombres que no nos gustan”.

“En un lugar de hombres y en un lugar como este, hay que pelar mucha personalidad, porque si sos Heidi te patean la cabeza. El sistema la obliga a masculinizarse y a actuar de manera machista. Es muy difícil ser atractiva y simpática en el medio en el que se mueve mi personaje, y no hablo de los reclusos, hablo también de los integrantes del servicio penitenciario. Solo respetan las investiduras, si los cagas (sic) a gritos”, añadió la actriz.

Picchio dijo que su personaje y el medio en el que se mueven “encarnan el modelo de sociedad machista que no nos gusta y que la revolución de las hijas quiere cambiar. Como dice Rita Segato: ‘No nos terminemos pareciendo a los hombres que no nos gustan. Cuando uno imparte órdenes, hay que ser muy inteligente, muy sutil, muy sensible”.

En una escena, Morales adoctrina a los efectivos al grito de “no hay que tenerle miedo a la mano dura”, y sobre ese punto Picchio se refirió a encarnar a un personaje con el que no se siente ideológicamente representada.

“Bertold Brecht decía que el actor debe llevar cualquier teoría hasta las últimas consecuencias, aunque sea equivocada o aunque no sea la tuya, esa es la actuación. Me costó entenderlo, cuando lo entendí no me paraba nadie. Me entusiasmé con el personaje y me di cuenta de lo que les pasa a los autoritarios”, relató la actriz.

“Me pasó algo gracioso y es que la producción me enviaba un coche a buscarme por casa todas las mañanas, y eran de Uber y esas empresas, que los choferes son en su mayoría venezolanos y colombianos entonces no me conocen y no saben que soy actriz. Entonces yo iba repasando la letra a los gritos y por ahí les daba indicaciones a los gritos, hasta que uno de ellos me preguntó si era la directora del penal. Y ahí me di cuenta. O cuando mi hija me dijo ‘mamá qué te pasa, estás usando un tono de voz que no es el tuyo, dejá de dar órdenes’”, agregó.l