“Combate” volverá a la TV con nuevos conductores

26/06/2019 - 21:22 Pura Vida

“Combate”, el programa de Canal 9 que estuvo al aire durante 5 años consecutivos, y que a través de juegos obligaba a los integrantes de dos equipos, el Rojo y el Verde, a batirse a duelo en destrezas físicas podría regresar muy pronto a la televisión, a pedido de sus miles de fanáticos.

Pero esta vez, este ciclo de entretenimiento que también aportó al mundo de la farándula mediáticas figuras como Flor Vigna, Sol Pérez, Mica Viciconte y Nicolás Occhiato, exigirá otros talentos. Así lo adelantó Diego Toni, el director de contenidos de El Nueve, quien adelantó que junto con la productora LaFlia, de Marcelo Tinelli, están trabajando para la nueva versión.

“Estamos empezando a armar los costos para ver si podemos hacer un mix con LaFlia. La idea es volver antes de fin de año con Combate los fines de semana”, explicó Toni.

Y agregó: “Por ahora estamos en la etapa inicial de preproducción. No hay talentos confirmados aún. Por el momento, artísticamente no hay nada definido hasta que no finalicemos de armar los costos. Pero yo creo que va a salir. Es un proyecto muy viable por ambas partes”.

Nombre renovado

El nuevo nombre del ciclo sería “Combate, la Academia”, e incluiría espacios para la música, la danza y la actuación.

Y entre los cambios que se implementarán figura también el relacionado con la conducción, que ya no estaría a cargo de Laurita Fernández, Tito y Juani Martínez, sino que quedaría en manos de Nico Occhiato, un exparticipante del programa, y Lourdes Sánchez, quien actualmente conduce un programa infantil en América.

La decisión de Occhiato de aceptar la propuesta no habría caído nada bien en Kuarzo, según lo reflejó Teleshow, ya que la productora lo tiene contratado como una de sus figuras, en la conducción de “Por amor o por dinero” y “Tenemos Wifi”.

Si finalmente Occhiato se hace cargo de “Combate, la Academia”, ambos ciclos se quedarían sin conductor en un par de semanas.

Por lo pronto, el exnovio de Flor Vigna se sumará al “Súper Bailando” y de esta manera comenzará a trabajar más de cerca con los productores de Laflia.

Del otro lado, del de Kuarzo, dejaron entrever que sus dueños, Martín Kweller y Guido Kaczka no estarían tan felices con la decisión de Nicolás ya que sienten que ellos apostaron fuerte para que la imagen del joven creciera.

Lo cierto es que “Combate” es una vidriera grande, ya que en sus temporadas se convirtió en furor en las redes sociales. l