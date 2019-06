Reestrenan "Avengers Endgames" con una escena inédita

26/06/2019 - 22:59 Mundo Web

La última película de Marvel, Avengers: Endgame, regresa a los cines con contenido inédito. Como ya afirmó Kevin Feige, presidente ejecutivo de Marvel Studios, a la página Web ScreenRant, no se trata de una versión extendida, sino que incluirá, como escena postcréditos, una secuencia eliminada que no fue incluida en el film.

El ejecutivo de Marvel Studios también aseguró que habrá "un pequeño tributo y algunas sorpresas". El homenaje, por supuesto, a Stan Lee (1922-2018), cuyo último cameo en las películas Marvel apareció, precisamente, en Avengers: Endgame.

Lo que se verá en este regreso a la pantalla grande es un nuevo tráiler de Spider-Man: Far From Home e, inmediatamente antes de que empiece Avengers: Endgame, se proyectará un video introductorio de 18 segundos con el codirector del film Anthony Russo.

La nueva secuencia dura seis minutos y es una escena postcréditos, diseñada para verse solamente después de que culmina la película. Se ignora su contenido, aunque los rumores más persistentes señalan que la nueva escena involucrará a Hulk.

Ya que no hay confirmación de cuál es la escena eliminada que veremos, en Gamespot han hecho una lista de las secuencias eliminadas de Endgame que podrían terminar apareciendo en la escena post-crédito: una conversación entre Thor y Valkyrie y la aparición de Katherine Langford, la estrella de la serie 13 Reasons Why, quien filmó una escena como la hija ya adulta de Tony Stark.

