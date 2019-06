Arrancó con una docena de jugadores

27/06/2019 - 01:21 Deportivo

Como se esperaba, Central Córdoba puso primera de cara a la Superliga con un grupo reducido de jugadores y todavía sin figuras nuevas. Apenas doce fueron los jugadores que participaron de la primera práctica que se realizó en el campo de juego y en el gimnasio del estadio Alfredo Terrera.

Más allá de que una docena de jugadores comenzó a trabajar, ya hay que descartar a uno. Porque Luis Salces ya le fue comunicado de que no será tenido en cuenta (le queda un año más de contrato). Los otros once que trabajaron ayer fueron: Maximiliano Cavalotti, Hugo Vera Oviedo, Santiago Gallucci Otero, Cristian Vega, Mauro Barraza, Matías Pato, Emanuel Romero, Diego Vázquez, Alexis Ferrero, Marcos Sánchez y Cristian Díaz.

No estuvieron Jonathan Bay ni Facundo Melivilo, dos que fueron confirmados en su momento para el plantel de Superliga. La situación es que ninguno arregló aún la parte económica, pero en el seno de la dirigencia y el cuerpo técnico “ferroviario” hay optimismo en llegar a un acuerdo lo antes posible.

Hasta el momento, son cuatro los refuerzos confirmados, pero todavía ninguno está en Santiago: Juan Galeano, Nicolás Miracco, César Meli y Andrés Lioi.

Meli, ex volante de Belgrano, llegará hoy para firmar su contrato, pero se sumará a los trabajos recién el próximo lunes. Galeano se sumará cuando caduque su vínculo en Aldosivi (30 de junio) mientras que Miracco y Lioi podrían llegar hasta el fin de semana.

Coleoni

Tras finalizar la primera práctica, el entrenador Gustavo Coleoni mantuvo un diálogo a solas con EL LIBERAL.

“Arrancamos el proceso, un poco atípico porque no estoy acostumbrado a arrancar con tan pocos chicos, pero esto fue una consecuencia linda porque ascendimos al último y nos costó encontrar todas las cosas que queríamos. Pero vengo al club y estoy feliz de ver todas las obras, todo lo que está pasando, de acá a dos meses esto va a estar totalmente cambiado por las exigencias de la Superliga”, manifestó.

Luego agregó: “Feliz por eso y contento de empezar y saber que hay que traer refuerzos que nos den una identidad nueva, armar un grupo nuevo que es lo que a uno lo renueva”.

El “Sapo” admitió que no le está siendo sencillo conseguir refuerzos: “Es más difícil porque es otro nivel, es otro dinero y otro el ego. Entonces se hace un poco más complicado, pero confiamos mucho en nuestro trabajo, estamos laburando mucho con la subcomisión de fútbol. De alguna forma u otra ya tenemos cuatro refuerzos confirmados y tenemos otros cuatro por confirmar. Y ya la semana que viene serán los últimos seis, vamos a ver. Hoy estamos dando pasos cortos, pero muy firmes”.

A pesar de que se lo notaba tranquilo, el cordobés se encargó de aclarar que “muy tranquilo no estoy en esta época, vivo con el teléfono encima peleándome con uno con otro, que se escapa uno. Pero es parte de la gimnasia que yo ya tengo y que es donde confío que no puedo errar tanto. Me voy a equivocar seguramente como se equivocan mil técnicos, pero es ahora donde tengo que achicar el margen de error”.

“Estoy ansioso porque soy un poco hiperquinético en este momento en el que estoy en la búsqueda de refuerzos. Me peleo con un representante, con otro, que uno te dice que sí y se va a otro equipo. Es una lucha constante que te estresa mucho, pero la gente que me conoce ya sabe que en esta época no me tiene ni que hablar”, añadió el entrenador ferroviario. l