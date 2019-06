Pato: “Siento que este lugar es mi casa”

27/06/2019 - 01:27 Deportivo

Matías Pato no había sido tenido en cuenta la última temporada por Coleoni. Pero tras su préstamo en Chaco For Ever, regresó al “Ferro” (le queda un año de contrato) y el “Sapo” le dio una nueva chance. “Estoy feliz de volver, siento que este lugar es mi casa. Estoy con mucha expectativa y muy motivado, mis compañeros sé que también. Todos estamos por afrontar algo lindo y tenemos que disfrutarlo. Sabemos que va a ser algo lindo y no tengo dudas de que vamos a estar a la altura con el cuerpo técnico y mis compañeros”, dijo el jugador en diálogo con EL LIBERAL, tras la primera práctica.

Sobre cómo se dio su retorno, contó: “Sabía que podía ser un poco difícil pero tenía fe. Y ahora que estoy adentro también me tengo mucha fe. Se que tengo que trabajar duro para que todos juntos dejemos una buena imagen de Central y estemos a la altura. Tenemos que esforzarnos al cien por cien y dejar todo en este momento”.

El volante agradeció la nueva chance que le dio el entrenador y no quiere desperdiciarla. “Siempre fue sincero, más conmigo. Me dijo cuando no me iba a tener en cuenta y ahora que me da la oportunidad, me dijo que dependía de mí. El es sincero con todos, es respetuoso, pone siempre al que mejor está y ahora va a depender de cada uno para pelear un lugar y ganarselo. Al que le toque lo hará de la mejor manera y al que no, tendrá que apoyar. Lo importante es armar un buen grupo y que tiremos todos para adelante”, remarcó.

Y ante la consulta si se imagina jugando ante equipos como Boca o River, respondió: “Todos lo imaginamos, pero estamos con los pies sobre la tierra. Se está formando el grupo, va a ser competitivo y en lo personal voy a dejar todo para tratar de jugar. Calculo que todos nos imaginamos esos partidos, sobre todo los que nunca lo jugamos. Pero esto es paso a paso, primero tenemos que hacer una buena pretemporada, ponernos bien físicamente y después todo va a ir llegando solo”. l