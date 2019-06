Adrián Toloza y su felicidad por el regreso

27/06/2019 - 01:31 Deportivo

El centrodelantero, Adrián Toloza cumplirá su segundo ciclo como jugador de Mitre, y en el primer entrenamiento reflejó su felicidad tras su regreso al club.

Me siento feliz por la decisión que tomé. En mi vida, como en el fútbol me gustan los desafíos y proponerme cosas importantes. El llamado de Guillermo (Raed) me convenció, además de pelear por cosas grandes”, manifestó Toloza, quien jugó su último partido en Mitre, tras el ascenso en cancha de Gimnasia (M).

El ex Celaya de México aseguró que el ascenso de Central Córdoba a la Superliga, no obliga a Mitre.

“El ascenso de Central Córdoba no nos obliga. Nosotros nos preocupamos por Mitre. Obvio que es lindo estar arriba y competir con los mejores equipos. Para eso hay que trabajar duro, porque es un torneo largo”.

“No podemos quedarnos con que llegamos al Nacional B, ahora queremos seguir creciendo”, cerró.l