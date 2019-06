Iván Cisneros, ante otra gran chance

27/06/2019 - 01:40 Deportivo

El 12 de julio próximo se viene una velada imperdible en el estadio El Coliseo de La Banda. En la ocasión, Iván el “Terrible” Cisneros, se medirá ante el formoseño Rodrigo Patiño, por la categoría Crucero. Será el semifondo de la jornada que tendrá a Rosales - Sena como el combate de fondo y la cuarta pelea profesional para un Cisneros que ayer, en su visita a EL LIBERAL, contó cuáles son sus expectativas para este duelo.

“Las expectativas de cara a esta pelea son muy buenas. Yo siempre me pongo en la cabeza que voy a ganar así que estamos trabajando y haciendo todo para ir por una victoria en julio. Me estoy entrenando al cien por cien, focalizado para poder dar lo mejor de mí”, aseguró.

“Respecto del rival, sabemos a quién vamos a enfrentar. Vi dos peleas suyas por internet y por supuesto estamos trabajando y viendo cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Estoy tranquilo y confío en que puedo salir victorioso. Vi su estilo de pelea y por dónde puedo hacer daño. Me tengo fe en que la victoria va a quedar en Santiago. Los dos tenemos casi la misma altura, y será una linda pelea”, confesó el “Terrible”.

Con respecto a su estilo de pelea, Cisneros aseguró: “Tengo un estilo de pelea bien definido. Me gusta mucho cruzarme con mi rival. Soy un boxeador de ataque. Siempre busco el nocaut. Me fascina tener esa idea e ir al frente constantemente. Mi referente en el boxeo es el ‘Chino’ Maidana. Miro mucho su estilo y trato de ir al frente como lo hacía él. Me encantaría que la gente venga a apoyarme. Mi familia y amigos siempre están”.

‘Hugo Paz es mi entrenador hace tres años, antes estuve con José Córdoba. Estoy entusiasmado ahora trabajando con Raúl Camacho, buscamos que nos vaya bien, así pueda tener una chance afuera. Agradezco a Ernesto Villa, Dahian Profitnes y a Fernando Bertolotti y a la Peluquería Maxi Ávila que siempre están ayudándome en todo lo que necesito”, cerró.l