Gutiérrez: “La idea es armar el mejor equipo posible”

Olímpico tiene nuevo entrenador. Ayer, la dirigencia del club bandeño acordó la llegada de Leonardo Gutiérrez, ex coach de Peñarol de Mar del Plata, quien será de esta manera el reemplazante de Adrián Capelli en la entidad bandeña. Leonardo Gutiérrez viene de dirigir a Peñarol de Mar del Plata en dos ediciones consecutivas. Como jugador consiguió 10 campeonatos de Liga Nacional (Olimpia de Venado Tuerto, Atenas de Córdoba, Ben Hur de Rafaela, Boca Juniors y Peñarol). Además es el jugador con más presencias en la competencia.

Anoche, el cordobés dialogó con EL LIBERAL y contó sus sensaciones de cara a este nuevo desafío.

“Estoy muy contento por este acuerdo con Olímpico. Es un nuevo desafío y en lo personal un desafío muy lindo. Olímpico es un club que está creciendo mucho en los últimos años, que está haciendo bien las cosas a nivel club. Mejoró su infraestructura y está trabajando muy bien a la hora de encarar proyectos, con gente profesional”, aseguró.

“Me pone muy contento ir a un club con mucha historia en la Liga y siempre es una enorme responsabilidad ir a clubes con tanta tradición e historia. La gente del básquet sabe lo que representa este club. Cuando me llamaron y me propusieron dirigir a Olímpico, me puse muy contento por haberme tenido en cuenta. Me dio mucha alegría y mucho empuje para ir y ayudar a Olímpico a seguir creciendo”, remarcó Gutiérrez.

A su vez, confesó: “La idea es armar el mejor equipo posible para afrontar la competencia. Mi intención es, igual que lo hice en Peñarol durante los años en los que me tocó estar, traer chicos jóvenes para armar una base y una buena cantera en el club. Me sentaré a hablar con la dirigencia para comenzar a armar un proyecto con jugadores jóvenes. Creo que el futuro de nuestra competencia nacional está basado en jugadores jóvenes. La idea es ir formando jóvenes para ir mechándolos al plantel profesional y nutrir de esa manera al equipo mayor. Olímpico tiene la estructura para hacerlo y debemos explotar ese aspecto. Aún no definimos fechas ni inicio de pretemporada. En el transcurso de esta semana sabré cuándo me daré una escapada para La Banda”, cerró el nuevo coach de Olímpico. l