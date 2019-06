Louis Cole: “La música electrónica puede tener mucha alma”

27/06/2019 - 21:27 Pura Vida

El compositor, multi-instrumentista y productor estadounidense Louis Cole afirmó que “la música electrónica puede tener mucha alma”, aunque reconoció que se trata de un estilo que “corre el riesgo” de perderla al reemplazar el factor humano por máquinas.

“Escuché mucha música electrónica que no tenía alma o otras con mucha alma. Creo que la música electrónica posiblemente correa un alto riesgo de perderla porque un montón de elementos humanos son reemplazados por robots, y el error humano puede ser hermoso. Pero la música electrónica puede tener mucha alma”, dijo Cole a Télam.

Reconocido por su electrofunk, tanto en su carácter solista como con su dúo Knower, el artista californiano se presentará este sábado 30 de junio en La Trastienda.

En esta ocasión, Cole estará presentando su set solista que se concentrará en “Time”, su nuevo disco de estudio en el que participan Thundercat, el pianista Brad Mehldau y Genevieve Artadi, su compañera en Knower.

“Tocaré mis canciones. Habrá partes de loop en vivo y cantaré. Además tocaré algunos solos de batería y de bajo sinti. Voy a tocar rápido y fuerte. Definitivamente, llevaré allí un montón de energía.

Usted también es reconocido por su labor como youtuber. ¿Habrá alguna referencia a eso en este show?

Nada planificado. Si surge de la conversación con el público tal vez haya algún tipo de mención. ¿Por qué no?

¿Cómo definiría a su música?

Trato de hacer la música más profunda que puedo. Si estoy feliz, triste, me siento loco o contento, o si estoy entre varias emociones, trato de ir a fondo con ellas y mostrarlo.

¿Qué diferencias existen para usted entre un show como solista y uno de Knower?

Un show de Knower son cinco personas tocando todo en vivo. Hay teclados, guitarra, batería, bajo y voz. Hay solos y virtuosismo. En mi set solista hay más partes con loops y elementos de música electrónica. Tampoco canto y toco teclados en los sets de Knower.

Usted toca varios instrumentos, ¿Cuál cree que le permite expresarse mejor?

Pasé más tiempo tocando la batería, así que defintivamente la mayor libertad la obtengo en ese instrumento. Pero realmente me gusta tocar bajos en los teclados. Y me gusta mucho cantar pero eso ya me resulta más difícil.

Knower recibió encendidos elogios de Quincy Jones. ¿Qué recuerda de su encuentro con él?

No tuvimos mucho contacto. Una vez, Genievieve y yo tocamos unas canciones en el living de su casa por una cuestión promocional de un show. Parece que se involucró bastante.