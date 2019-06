Un domingo a pura semifinal del Torneo Apertura “Profesor Amílcar Leiva”

27/06/2019 - 22:09 Amateur

El Círculo de Futbolistas Veteranos no descansa y el próximo domingo, desde las 10 (con 30 de tolerancia), hará disputar las semifinales del Torneo Apertura “Profesor Amílcar Leiva” en la C55. Habrá definiciones por las copas de Oro, Plata y Bronce. La cartelera incluye los siguientes enfrentamientos: en El Mistol, Copa de Oro, Casa Olga vs. Abogados. En Tía Porteña, Opinión Deportiva vs. Eroplast. Copa de Plata, en Obras Sanitarias, Bobinados Piri vs. Ima-

Cuinfase. En Gremio Municipal, Sara Mañu vs. El Tony. Copa de Bronce, en Ateneo Ejército Argenitno, Ateneo Ejército Argentino vs. Tapiales Gemelas. Libre estará Santa Lucía.

Pasión Futbolera

La Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera tendrá el próximo domingo otra jornada para disfrutar y despuntar el vicio con todo. Se jugará a partir de las 10 (con 30 minutos de tolerancia) una nueva fecha del torneo para los equipos de la C55 y con la siguiente programación de partidos: en Polideportivo Bosco, Rep. Ismael Díaz vs. Veteranos de Estudiantes. En Villa Borges, Nueva Estrella del Norte vs. Estrella del Norte. En Paris, Simusa vs. El Triángulo.

En Calle 14, Km 49 Ropa Informal vs. Tapicería Perú. En UPCN, Óptica Bella Vista vs. Trigoría. En Asociación, Gus-Mar vs. Central Córdoba. En Campeones del 28, Ateneo San Roque vs. Carrizo Bomba de Agua. En Filial 23, Molinari 55 vs. Luz y Fuerza.