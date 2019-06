Otra gran cartelera en las dos categorías

27/06/2019 - 22:15 Amateur

El Torneo Apertura 2019 que hace disputar la Asociación de Futbolistas Amateurs, que lleva la denominación de “Santiago Lencina” en la C55 y “Oscar ‘Cacho’ Luna” en la C50, hará disputar mañana una importante cantidad de encuentros. Los duelos del primer turno arrancarán a las 15 y los del segundo, a las 16.30.

En Asociación 1, Escuela 102 vs. Campeones del 28 (50) y Puerto Nuevo vs. Loreto FC (50). En Aso ciación 2, Refric RC vs. Sitravice Ipvu (55) y Las Heras vs. San Carlos (50). En Banco Provincia, Super Colón vs. Saravah (55) y Amigos de Bolita vs. Técnicos (55). En El Sur, Veteranos de Güemes vs. Loreto MS (55) y Chacarita vs. Maestros MS (55). En San Isidro, Arquitectos vs. Lubricantes HC (55) y Villa Hortencia vs. Puente Alsina (50). En rubia Moreno, Los Maestros FC vs. Desp Mis Nietitos (50) y Abogados vs. San Roque (55). En Almirante Brown, Profesores Educacicón Física vs. Lagartos Malvinas (55) y Alte. Brown vs. Frutería Carlitos (50).

Quedarán libres en esta jornada los equipos Rabenar (C50) y Banco Provincia y Campeones del 28 (C55).

La organización invita a los clubes en las Cat. C50 y C55 a participar del Torneo de Honor que dará inicio el 6 de julio del corriente año.