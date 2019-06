Metalúrgica Dorrego y Lex Dr. definen el título

27/06/2019 - 22:19 Amateur

En cancha 1 Complejo Jugadores Libres: Lex D.R. vs. Met. Dorrego 14 (Copa De Oro, Cat. 32); La Reserva vs. La Eskina 16 (Final Copa Plata, Cat. 38). En cancha 2: Carlitos Legui vs. Cacheteao con Coca 13:15 (Copa Bronce, Cat. Libre); Ateneo vs. Sto Cabral 15, (Copa De Bronce, Cat. 38); Gremio vs. Bastianos 16:30 (Copa Bronce, Cat. 32). En cancha 3: Napoli 2 vs. Aesya 13:15 (Copa Oro, Cat. 32); Estudio Jurídico vs. Cristal 15 (Copa Oro, Cat. 32); Ciudad Satélite vs. Taller Willi 16:30 (Copa Oro, C. 32). En cancha 4: Studio J.V. vs. Contadores13:15 (Copa De Bronce, Cat. 32); La Alvarado Stone vs. La Moreno 15 (Copa Oro, Cat. Libre); Villa las Delicias vs. Juramento 16:30 (Copa Oro, C. Libre). Cancha 5: El Deport vs. 22 y Media 13:15 (Copa De Bronce, Cat. 32); Platense vs. Pibes de la 11, 15 (Copa Plata, C. Libre); Yanda vs. vs. Coesa 16:30 (Copa Plata, Cat. Libre). Cancha 6: Empoli vs. Niupi 13:30; Montero vs. Industria 15 (Copa De Plata, Cat. 32); Kinesiólogos vs. Sáenz Peña 16:30 (Copa De Bronce, Cat. 32). Cancha 7: Galácticos vs. La Kinchada 13:15 (Copa Plata, Cat. 32); Pukara vs. Brima 15 (Copa Plata, Cat. 32); Hampones vs. Halcones 16:30 (Final Copa Plata, Cat. 38). Cancha 8: La Manada vs. Bertolotti 13:15 (Copa Plata, C. 32); Málaga vs. Sparta 15 (Copa Bronce, Cat. Libre); Ramón Carrillo vs. Centenario 16:30 (Amistoso). Cancha 9: Rejunte vs. P. 26 de Julio 13:15 (Copa Bronce, Cat. 38); Industria 20 vs. Gremio 20, 15.