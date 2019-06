Mujer pide justicia para su marido, atacado por la espalda

27/06/2019 - 23:27 Policiales

Magalí Rodríguez, oriunda de Vinará, departamento Río Hondo, pide justicia para su marido, un hombre de 30 años que fuera herido en la espalda.

Según contó, el día del episodio: “Vino un ex cuñado y me dijo que lo llevaba grave a mi marido cerca de la 1 de la mañana, yo no se que andaba haciendo en ese momento, lo único que te puedo decir es que el está muy grave y no hay nadie preso y él termina siendo el malo de la película”.

“Mi marido tiene un disparo en la espalda pero no de qué calibre. Lo que sabemos es que el agresor es uno del barrio que le dicen “tontín”, que vende drogas”, añadió.

“Si hay justicia, que se haga ver la Justicia, porque mi marido se está muriendo y tiene que darle tres hijas que darle de comer”, dijo finalmente.