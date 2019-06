Qué dolor: Leo DiCaprio recibe un pelotazo en su cara en pleno partido de voley

27/06/2019 - 23:46 Mundo Web

Un partido de voley entre amigos terminó con un doloroso pelotazo en la cara de Leonardo DiCaprio, que se volvió viral en las redes sociales.

En las imágenes difundida se aprecia cómo el actor se prepara para recibir la pelota con las manos unidas, pero algo sale mal y, en vez de golpear la pelota, DiCaprio es golpeado en la cara por el balón.

Here’s a picture of Leonardo DiCaprio getting hit in the face by a volleyball that I just thought I really should put out there for whoever else needs it #Tubthumping pic.twitter.com/DRKB72mrAn