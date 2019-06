Evangelina Anderson derrite Instagram con un infartante bikini rojo

28/06/2019 - 07:25 Pura Vida

Famoso en todo el mundo a partir de su rol protagónico en ALF, la serie furor de los '80 donde interpretaba a Willie, Max Wright murió a los 75 años víctima del cáncer contra el que venía luchando desde hace años.

Según informaron, el artista, que tenía dos hijos –Ben y Daisy– fruto de su relación con Linda Ybarrondo -con quien se casó en 1965- , y fue parte también de otros recordados ciclos como Buffalo Bill, Cheers, Misfits of Science, Dudley y Norm, y en las películas All That Jazz, Reds, The Sting II, Soul Man y The Shadow, entre otros tantos, murió en su casa de las afueras de Los Ángeles.

El actor, formado sobre las tablas de Broadway, empezó su carrera con un papel en La gran esperanza blanca, la obra de Howard Sackler que narra la vida del boxeador Jack Johnson.

Evangelina Anderso derritió a Instagram al publicar una sensual foto donde se la ve luciendo un infartante bikini rojo.





"Quien dijo que las chicas no usamos bañador?" escribió la modelo en su publicación donde se ve su escultural cuerpo. El posteo consiguió más de 67 "me gusta" y cientos de comentarios que alabaron su belleza.