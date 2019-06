El día no laborable del lunes 8 será solo para la administración pública y para la educación

28/06/2019 - 00:16 Santiago

El próximo 9 de Julio se celebra el Día de la Independencia, pero como cae martes, y es una fecha inamovible, surgió la inquietud de si el lunes 8 es ‘puente’ o no. Según el calendario del Ministerio del Interior para este 2019 y tal como lo dispone el artículo 7º de la Ley Nº 27.399, el lunes 8 de julio no es considerado “feriado puente”, pero sí como un “día no laboral con fines turísticos”.

En consecuencia, al no ser un feriado nacional, cada empleador deberá decidir si da el día libre o no, dependiendo de sus necesidades y demandas, como suele ocurrir, por ejemplo, con el Jueves Santo.

Hasta el momento, en nuestra ciudad el lunes 8 no habrá actividad sólo en la administración pública y en los establecimientos educativos de todos los niveles, ya que el comercio trabajará de manera normal.

El trabajo en este día será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación, estableció el artículo 167 de la Ley de contrato de trabajo.

Por lo tanto, hasta el momento, sólo los empleados públicos y los docentes gozarán de un nuevo fin de semana extra largo.

Según se informó desde el Sindicato Empleados de Comercio, para el sector “el lunes 8 es una jornada como todas”, por lo tanto se trabajará con normalidad.

Mientras tanto, en la Cooperativa La Armonía Ltda. analizaban la situación, aunque existía consenso en que “ese días se trabajará medio día, y no se abrirán las puertas el martes 9”.

Diferencias

Los días feriado nacional y no laborable, pueden ser fijos, trasladables por motivos turísticos, o caer en distintos días de un año a otro, debido a que se establecen por otros calendarios.

El feriado nacional es de cumplimiento obligatorio para todos los empleadores, mientras que un día no laborable es facultativo del empleador si quiere otorgárselo a sus empleados o no.

El resto de días no-laborables que quedan de este año 2019 son el lunes 19 de agosto (el sábado 17 de agosto se celebra el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín); el lunes 14 de octubre (el sábado 12 de octubre es el día de la Diversidad Cultural), según lo establecido en el calendario oficial.