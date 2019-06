Aprueban la reciente extensión del programa Ahora 12

28/06/2019 - 00:21 La Banda

El vicepresidente Regional NOA de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Andrónico Suárez, expresó su satisfacción por la extensión del programa Ahora 12 -implementado por el Gobierno nacional- ya que era una “vieja lucha” de la Came. Advirtió que no es la solución a los problemas del sector, pero sí una herramienta más que permite ir pensando acciones para atraer al público.

Asimismo, el también vicepresidente del Centro d Comercio e Industria señaló que el pedido de aplicar este sistema de ventas a todos los días de la semana propiciará que los pequeños comerciantes puedan ampliar sus ventas.

“No se podía competir con las grandes cadenas comerciales porque el programa funcionaba de jueves a domingo, pero el pequeño comercio no trabaja el domingo. Entonces, tenía un día menos de venta y se lo ponía en una situación irregular respecto de las grandes cadenas”, explicó.

La Came pedía que su aplicación se adelante un día, funcionando de miércoles a sábado. Sin embargo, ahora se podrá vender con esta modalidad todos los días.

Suárez valoró también la inclusión de los pequeños electrodomésticos y el rubro perfumería y cosmética en el programa.

Con o sin intereses

El dirigente empresarial indicó que el Ahora 12 será con o sin intereses, según el acuerdo que logre cada comercio con su entidad bancaria. Recordó que hace 15 días, Came logró que se redujera al 50% el tiempo de recupero de la venta -es decir, el tiempo en que el comercio recibe el dinero cobrado con tarjeta- y la tasa de interés.

“Si antes estábamos en el 40% (de interés) ahora estamos en el 20% y hasta 18%. Se han logrado acuerdos con las entidades bancarias en los que comparten ese gasto y se le hacen promociones sin intereses al público. Eso depende de las negociaciones que haga cada comercio”, detalló.

“Es una medida interesante para hacer buenas promociones y, de alguna manera, reactivar el consumo”, consideró finalmente.