Old Lions visitará a Tucumán Lawn Tennis

28/06/2019 - 00:59 Deportivo

El rugby santiagueño tendrá mañana un pleno de acción con la presentación de Old Lions por los cuartos de final del Torneo Regional del NOA, el inicio del Torneo Anual de Mayores y del Juvenil de Desarrollo de la USR y la continuidad del Interprovincial de Juveniles. El foco estará puesto en Tucumán, en donde Old Lions a las 16.10 afrontará los playoffs ante Tucumán Lawn Tennis, tras haber conseguido clasificarse entre los seis mejores y haber asegurado su presencia en el Top 10 del próximo año. Mientras tanto, el torneo más importante del año del rugby local se pondrá en marcha con cinco partidos en distintas ciudades. El certamen, que lleva el nombre de Alfredo Roger en homenaje al ex jugador y dirigente del Santiago Lawn Tennis, tendrá 11 equipos como protagonistas, que estarán divididos en dos zonas y prevé para la fecha inicial varios duelos de mucho atractivo como Lawn Tennis/Añatuya, y el clásico de Fernández entre Fernández RC y Amigos Rugby.

Pero, además de los mayores, los juveniles tendrán actividad, y el Interprovincial disputará su tercera fecha con partidos en esta ciudad y Catamarca, en tanto que comenzará el Anual Juvenil de Desarrollo, en el que intervendrán equipos del interior.