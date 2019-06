FÚNEBRES | 28 de junio de 2019

28/06/2019 - 01:28 Funebres

Fallecimientos

- Francisco Arturo Romero

- Jorge Dalmacio Tejerina

- Vicenta del Valle Pellene de Naufal

- Jorge Aníbal Carate (Suri Pozo)

- Juan Carlos García

- María Cristina Manzur

- Erlinda del Valle Castillo

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CASTILLO, ERLINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Sus hijos Estela, Dori, Mimi, Marcos, Reinaldo h. politicos Lindor, Oscar, Susana, nietos bisnietos y tataranietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio PARQUE DE LA PAZ EL CORTEJO PARTIRA DE PLATA 162 S/V SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS TEL 4219787.

CASTILLO, ERLINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Su nieta Silvana Suárez participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida abuela. Ruega oraciones en su memoria.

CASTILLO, ERLINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Lechuga, Rina, Adriana, René, Maru, Bichi, Mabel, Cristina, Sandra, Mirta, Isabel, Marta, María Rosa, Nena, Marcelo, Elsa, Ruso, Miguel, Claudia, Rubén, Mónica y Walter participan con dolor su fallecimiento.

CASTILLO, ERLINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Comunidad educativa, docente, maestranza del Jarrdin Nº 25 "Los Pastorcitos" participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la docente Malena Cuellar. Ruegan oraaciones en su memoria.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Sus hijos: Marcela, Luis, Claudio, Miguel y Alejandra de la Rúa, hijos pol. y nietos part. su fallec . e invitan al sepelio hoy a las 9,30 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Su hijo Claudio, hija politica Mariela, tu nieta Martina, te despiden con cariño y nunca te olvidaremos, Rogamos oraciones en tu querida memoria y brille para ti la luz que no tiene fin. Sus restos seran sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad". Su hermana Mirta Collado de Lescano, sus sobrinos Luis, Fernando, Graciela y sus sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Su hermana Teresa D. Collado de Drube, tu cuñado Dr. Jorge a. Drube, tus sobrinos Monica Marcela, Jorgito A. y sus respectivas flias., participan su fallecimiento con profundo dolor. Portadora de innumerables virtudes, Humilda y Amor. Jamas te olvidaremos. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Sus primos Amelia Ducca de Ordoñez, sus hijos Raúl, Carlos, Modesto y Eugenia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Su sobrino Fernando Lescano, sus sobrinos nietos Guadalupe y Leandro participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Su sobrina Eliana Collado Miralles y Joaquin Femayor, Manuel, Faustino y Antonia Femayor Collado. te despedimos con mucho cariño y amor, siempre en nuestros corazones.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Pablo Herrera y sus hijos Valentín y Lara Herrera de La Rua lamentamos tu partida querida abuela Rosita, siempre estarás en nuestro corazón y memoria

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Carlos Herrera y familia; Mirta Herrera y familia acompañan a sus nietos Valentín y Lara Herrera de la Rua por la pérdida de su querida abuela Rosita. Descansa en paz

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Ester Herrera, Hugo Pieroni, María Angela y Guillermo Pieroni y sus respectivas familias acompañan a sus sobrinos nietos Valentín y Lara Herrera de la Rua por el fallecimiento de su abuela Rosita. Descansa en paz querida Rostia.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Ema T. de Rezola y Luis Alfano acompañan con mucha pena a su hermana Cristina y a su sobrino Luis Lescano.

COLLADO DE DE LA RUA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Patricia Omill, Ricardo Giménez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria y acompañan a su familia en estos dolorosos momentos.

COLLADO DE DE LA RUA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Pedro, Mercedes Ana y Guli Jaimes te despiden con ccariño y acompañan a la flia. en estos momentos de dolor. Siempre en nuestros corazones.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Hermana querida dejas un vacio muy grande en nuestras vidas, Gracias por haber estado siempre. Tu hermana Cristina Collado, Emilio, sus hijas Vero, Ale, nieto Maximo y su hijo politico Juan, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Luis Alberto De La Rua, su esposa Maria Elena Barnetche y sus hijos Luis Matias, Valentin y Maria Pia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su queridaa memoria.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Que el Señor te lleve al lugar que te tiene reservado en el cielo por ser tan buena persona y excelente Madre " Has siempre querida amiga Rosita. Maria de los angeles Ramirez, sus hijos Gonzalo Javier Hernandez, y Rodrigo Horacio Hernandez con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Leila A. de Barbur, Nelly y Raul Barbur, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Franklin Villalba, Aurora Pellicer, hijos, hijos politicos y nietos, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a la familia con afecto.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Luciano y Lucia Villalba, Rosita querida te despedimos con cariño y amor. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Señor ya esta ante ti recibela en tus brazos " Las amigas de su hermana Tere; Acompañan a toda su flia., Nadua, Illiny, Coty, Lidia, Graciela, Maria Elena, Adriana y Silvia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COLLADO DE DE LA RUA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Su cuñada Ana Corbalan de Collado Miralles con sus hijos Gaby, Eliana, Melina, Ana Cecilia, Amelia, Santiago Collado Miralles con sus respectivas flias., despiden con mucho amor a la querida tia Rosita a quien siempre la tendremos presente.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Tu ahijado Santiago Collado Miralles, Te amo y te amaré siempre como la mejor madrina. Descansa en paz.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Su cuñado Pablo De La Rua, Elba Mendoza y sus hijos Alvaro, Rodrigo, Lorna y Justina De La Rua, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Rosi de mi alma que dolor tan grande al saber de esta triste noticia, perder una amiga tan querida por nuestra flia. que Dios lo quiera asi descansas con tus padres, hermanos y tu querido esposo Luchi como lo llamabas en su juventud, pido resignacion para tus queridos hijos, para tus queridas hermanas Mirta, Tere, Cristina, nietos y demas fliares. Tu amiga Chacha Tenreiro.

COLLADO DE DE LA RUA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Jhonny Drube participa del fallecimiento de Rosita, hermana de mi cuñada Tere y acompaño a sus hijas en este difícil momento.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Nena Drube y flia. participan del fallecimiento de Rosita y acompañan a su flia en este difícil momento

COLLADO DE DE LA RUA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Ricardo Touriño y familia lamentan la partida de Rosa y acompañan a su hermano Claudio y demás familiares en tan doloroso momento.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Carlos Allones y Teté Rodriguez De La Rua, sus hijos Carrlos, Martin, Juan Pablo, Maria Pia y Nicolas, participan con dolor su falecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COLLADO DE DE LA RUA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Susana Rodriguez De La Rua, sus hijas Virginia y Cecilia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Marcelo Espeche y Ana María Bruchmannn acompañan en el dolor a toda su familia rogando oraciones en su memoria.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. La señora presidente Interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, equipo de Asesores de Presidencia, Directora de Sumarios, Directores Generales de los todos los Niveles Educativos, Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, Vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos Niveles, Supervisores y Analistas Técnicos Docentes, Coordinación del Área Legal y personal del Organismo participan el fallecimiento del madre de la Asesora Legal de la Dir. Gral. de Nivel Superior, Dra. Marcela de la Rúa y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Rosa O. del Valle Lami Polti de Acuña y sus hijos Marcelo, José, Juan José, Roberto, Miguel y Javier Acuña, hijas políticas y nietos participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Rosita. Se ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Señor recibelo en tus brazos y dale el desccanso eterno. Su esposa Silvia, sus hijos Andres y Juan, nuera y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio de la Vuelta de la Barranca.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Su esposa Silvia, hijos Andrés, Juan Manuel, nietos Román, Jazmín, Bautista, sus padres Manuel, Yolanda participan su fallec. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el cemet. V. de la Barranca. Casa de duelo M/c, L/4 Bº. M. Moreno 3 ampl. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Bienaventurados los de corazon puro, porque de ellos es el reino de lo0s Cielos. Sus padres, sus hermanos y sobrinos participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementeerio de la Vuelta de la Barranca.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. El Servicio Medico asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (SMAUNSE), participa su fallecimiento y acompaña en este difícil trance a su hermano Francisco Antonio García y familia. Se ruega oraciones en su memoria.

LEZANA, DANTE EVERT (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera participa con profundo dolor el fallecimiento del empleado de la Oficina de Personal Docente de Nivel Primario, acompaña en su dolor a sus familiares y eleva oraciones rogando por el eterno descanso de su alma.

MANZUR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Sus hijos Celia Cristina, María Soledad, Carlos Omar, Jorge Antonio, nietos, Guillermina, Evangelina, Benjamín, Valentina, participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. P. de la Paz. Servicio. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL.

MANZUR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Compañeros de trabajo de Soledad Zapata, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su mamá la Sra. María Cristina Manzur elevan oraciones en su memoria.

PELLENE DE NAUFAL, VICENTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Sus hijos: Valeria y Héctor, sus hijos pol.: Fernando y Romina y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardin del Sol. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PELLENE DE NAUFAL, VICENTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Su hermano Julio A. Pellene, sobrinos Ing. Moises Elias Pellene, Dra. Emilse R. Pellene, sobrina politica Karina E. Diaz Almiranda, sobrinas nietas Sarah, Julieta Pellene e Isabella Budano Pellene, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PELLENE DE NAUFAL, VICENTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Sus hermanos: Julio, Blanca, Jorge, Berta y Lily y sus respectivas familias ruegan oraciones por su eterno descanso.

PELLENE DE NAUFAL, VICENTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Su hermana Lily, José Rodolfo Trejo y José Rodolfo Trejo Pellene participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

PELLENE DE NAUFAL, VICENTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Tía Valle te fuiste al cielo de manera inesperada, que Dios te de el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Prof. Diego Pellene, Juan Alvaro Pellene y su hermana política Margarita. Ruegan oraciones en su memoria.

PELLENE DE NAUFAL, VICENTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Su sobrina Dra. Emilse Pellena, sobrina nieta Isabella Baudano Pellene, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PELLENE DE NAUFAL, VICENTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Querida hermana grande fue la sorpresa de tu inesperada partida, nos dejaste un gran dolor, lo unico que nos queda es pedir al Altisimo resignacion y brille para ti la luz que no tiene fin. Que descanses en paz. Tu hermana Blanca, hermano politico Juan Carlos Gomez y tu sobrino Julio Esteban Gomez Pellene, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria..

PÉREZ, MIGUEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Sus amigos Carlos Alberto Zigalini y flia. participan con profundo dolor la partida de Miguel y ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, MARÍA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/19|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre del Dr. Luis Emilio Boláñez, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

ROMERO, FRANCISCO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Su esposa Beatriz, Sus hijos Fernando, Matias, Sergio, Gonzalo, Nietos Daira, Vale, Ciro, Juan, Emma y demás familiares sus restos fueron inhumados en el CEMENTERIO PARQUE DE LA PAZ COB HAMBURGO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROMERO, FRANCISCO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín de Infantes Nº 92 "Estrellita Azul" acompañan a su compañera Bety en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, FRANCISCO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Sobrino querido dejaste de sufrir en este mundo terrenal, que el Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno. Ángel Antonio Rampulla, Eva Sara Romero e hijos Ana Karina, Marianela, Romina, Antonella y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Acompañan a sus flia. en esta gran perdida.

ROMERO, FRANCISCO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Maria Romero de Almaras y familia., participa con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

ROMERO, FRANCISCO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Directivos y personal de LO BRUNO S.A. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROMERO, FRANCISCO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Directivos y personal de LOBAR S.A . participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROSATTI, FRANCISCO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/19|. Martín Díaz Achával y Sra. participan con pesar el fallecimiento de Gerardo. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSATTI, FRANCISCO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/19|. Luis M. Sgoifo, su esposa Nina e hijos Luis Pablo, María Fernanda y Ana Carolina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROSATTI, FRANCISCO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/19|. Luis Alberto Rezola y Patricia Passarell lamentan profundamente su fallecimiento.

RUIZ, VIVIANA ELIZABETH DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Dra. Viviana Elizabeth Ruiz. Ruega oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ, CLAUDIA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Amanda de Rojas, Acompaña a sus padres Eli y Miguel, a sus hermanos Mechy y flia., Tana y flia., Jose y flia., Pablo y flia., Ines y flia., participan con dolor su fallecimiento. Que el Señor les de pronta resignación a su flias., Descansa en paz.

TEJERINA, JORGE DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Su esposa, hijos y demás fliares. participan de su fallecImiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

TEJERINA, JORGE DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Sus primos Liliana y Marco Antonio Diodato participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

TEJERINA, JORGE DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Liliana y Juan Carlos Medina, sus hijos Juan Manuel, María Alejandra, María Florencia, María Cecilia y familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

TEJERINA, JORGE DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Luis Franzini, Rossanna Milan, sus hijos Nicolás y M. Laura participan con profundo dolor de su fallecimiento. Acompañan a su familia en este tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

TEJERINA, JORGE DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Julio y Silvia Milan, sus hijas y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria

TEJERINA, JORGE DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Rafael Zanni, su esposa Vanesa Giuliano, sus hijos Andrea, Juan Pablo y Luciano acompañan a Nacho y su flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TEJERINA, JORGE DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Elsa Lucrecia Martin de Benavidez y su hijo Juan Marcelo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan que Dios de paz a su alma y resignación a su familia.

TEJERINA, JORGE DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Maria V. Calalanis de Martin,, sus hijos, nueras, yernos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan que el Señor lo reciba en su Casa.

TEJERINA, JORGE DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Hugo Salvador Russo, su esposa Clara Isabel y familia., participan con dolor su fallecimiento, ruegan al Señor lo reciba en sus brazo y de paz a su familia.

TEJERINA, JORGE DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Graciela Fernandez, Glu Martinez, sus hijos Carolina y Salvador, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TEJERINA, JORGE DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Miguel Enrique Gallo participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda su familia en este difícil momento y ruega oraciones en su memoria.

VILLAVERDE DE MARTINETTI, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/19|. Chiqui Habra de Díaz y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hija Mercedes en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLAVERDE DE MARTINETTI, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/19|. Amílcar Buenvecino, Regina Pereyra y flia acompañan con todo cariño a sus hijos y flias ante tan dolorosa pérdida. Que el Señor bendiga el descanso de Tota y consuelo a todos sus seres queridos.

VILLAVERDE DE MARTINETTI, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/19|. Marisa Yiachelini lamenta la pérdida de la estimada Tota vecina de tanto tiempo y comparto el dolor con toda su familia

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

COMÁN DE LEGUIZAMÓN, CARMEN DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/11|. Querida Carmen: hoy de cumplen 8 años que Dios te llevo a su lado, pero tu presencia la sentimos junto a nosotros en todo momento de nuestras vidas, en las conversaciones diarias, en cada mesa compartida. En todo, sabemos que espiritualmente estás a nuestro lado. No te olvidaremos nunca. Descansa en paz. Tu esposo e hijos y demás familiares, invitan a la misa que se realizara hoy en la Pquia. San José del B. Belgrano, a horas 20. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CONCHA VILLARRUEL, EMILCE BETIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/09|. Sus familiares invitan a la misa a realizarse hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs, con motivo de cumplirse 10 años de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, JUAN SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Su esposa Manuela Beatriz Galván, sus hijos, Juan Edgardo, Juan Sebastián David y Liliana Carmen Gallo, nietos, bisnietos y demás familiares. invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse 1 mes de su partida a la Casa del Señor.

GEREZ, LEONCIO DESIDERIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/98|. A veintiún años de tu partida siempre estás en nuestros corazones. Tus hijos, nietos, bisnietos y demás fliares, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Catedral Basílica, a las 20.30 hs pidiendo a Dios por tu descanso eterno y pleno gozo celestial.

HID, MIGUEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/12|. A siete años de tu partida estás y estarás siempre en nuestros corazones. No esta muerto quien vive en el corazón y el recuerdo de sus seres queridos, descansa en paz Miguel querido. Su esposa, hijos, hijas políticas, y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy en Catedral Basílica a las 20.30 hs

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FIGUEROA, ALICIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Sus hijos Daniel, Carla, Korina, Alejandra, Jose, Carlitos, hijos pol. Veronica, Ángel, Daniel, Graciela, nietos, bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia. casa de duelo Saenz Peña 371 La Banda. SV. EMPRESA SANTIAGO.

GEREZ, MARÍA TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Ricardo Héctor Manzur y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre de sus vecinos Daniel y Gabriela y acompañan a toda su familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

GRIGNOLA DE CARRIZO, SANTINA DORA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Su hija Rosa Amelia Grignola, su hijo político Omar E. Cáceres, su nieta Amelia Cáceres Grignola y su bisnieta Ambar Suarez Cáceres, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

NAJARRO, FRANCISCO - MORERO DE NAJARRO, OLGA (q.e.p.d.) Fallecieron el 6/6/88 y 28/6/18|. Sus hijos, hijos pol. y nietos invitan a la misa a celebrarse en sus memorias en la parroquia Santiago Apóstol, La Banda,a las 20 hs. al conmemorarse 31 años y 1 año de sus respectivos fallecimientos. Se ruega una oración en sus queridas memorias.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

ARGAÑARAZ, JULIO (Pichi) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/19|. "Pues si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos; por lo tanto ya sea que vivamos a que muramos, del Señor somos'' (Rom. L4,8)...porque mientras viviste honraste tu vida defendiéndoloa de aquella terrible enfermedad y ahora que la muerte te llamó, sos posesión absoluta del creador que en su Reino te acuna. Todo el dolor se acabó, ya descansas en paz. ¡Bendito sea el Señor! Su hermano José Raúl Argañaraz y flia, invitan a familiares y amigos al responso que se oficiará en el Cementerio de La Misericordia el día 28/06/19 a las 16 hs para rezar por el descanso eterno de su alma, al cumplirse el 9º día de su fallecimiento.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARATE, JORGE ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Sus hnos Lis, Raul, Ricardo, y Bety sobrinos cuñados y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 HORAS en el cementerio de SURI POZO DTO BANDA EL CORTEJO PARTIRA DE VILMER ROBLES S/V SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Su hermana política Marcela Soria participa con pesar su fallecimiento y pide al Santísimo por su feliz resurrección.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno''. Su primo hermano Gogui Manzur y Sra, y sus hijos Martín, Emilio, Miguel y Carolina, participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos y acompañan a sus familiares en tan triste momento. Elevando oraciones en su querida memoria.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Falleció en la Ciudad de Loreto; Sus sobrinos Lucas Soria., Betania Soria Azar y Julieta., y Lucca Zorribas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de dicha Ciudad.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Falleció en la ciudad de Loreto; Flia. Azar Raed; Beto Azar, Graciela Azar y Liliana Azar Raed, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en en el cementerio de dicha ciudad.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Querido Coni, tus amigos de toda la vida Nilda Martín, René Martín y flia. participan con profundo dolor tu fallecimiento y brille para él la luz que no tiene fin.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Sus amigos del alma, Carlos Sosa y flia. CPN Rosa Mercedes Sosa, Lic. Lucía Sosa y Luisina Zarate acompañan a su madre, hermana y fliares. en este difícil momento.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. ''El que crea en mí, aunque muera vivirá''. Rosa Manzur de Bonemberg, sus hijos Jorge Samuel (Otto), Erika Thania, Cynthia Catalina, Solange Daiana y sus respectivas flias. Ruegan por su eterno descanso y brille para él la luz que no tiene fin.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Francisco Giuliano, Lilia Caporaletti, sus hijos Lilia, Adriana y Orlando con sus respectivas flias., participan el fallecimiento del esposo de su amiga y vecina Marisa.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Sucén Manzur (Turca), sus hijos Chuli, Negro y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Juan José Masino y familia participan con profundo pesar tan irreparable pérdida.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Comunidad educativa de la Escuela Nº1099 Pedro León Gallo participa con profundo pesar el fallecimiento del marido de su colega María Inés Soria. Ruegan oraciones en su memoria.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Que el señor te reciba en sus brazos, gracias por tu cariño y bondad. Descansa en paz Coni. Graciela Ibañez y su hijo Pablo Nomura y familia participan con dolor su partida.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Que el señor y la virgen velen tu sueño eterno y brille para ti la luz que no tiene fin. Sus amigos de siempre Coca López de Mattar, sus hijos Raúl, Andrés, Eduardo Noé, Cesar Adrián y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. El señor es mi pastor nada me puede faltar. sus amigos Cacho, Pocho, Sara y Raúl Mastroiacovo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Su cuñada Teresita Soria, esposo Carlos Ferreras, hijos Rodolfo, María Belén, Maria Isabel y sus respectivas familias participan el fallecimiento del tío Coni. Elevan oraciones en su memoria.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Su cuñado Julio Soria, hijos Lucas y Betania y nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Su cuñada Gabriela Soria, esposo Raúl García, hijos María Emilia y Facundo participan el fallecimiento del tío Coni. Elevan oraciones en su memoria.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Su cuñado Juan Soria, esposa María Cristina Molina, hijos María Inés y Pablo lamentan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Su cuñado Walter Soria, esposa Luz Gallo, hija María Gabriela participan el fallecimiento del querido Coni. Elevan oraciones en su memoria.

NEDER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/19|. Luisa Gómez Coronel de Lucatelli y familia participan el fallecimiento del esposo de la querida Marisa y saludan afectuosamente a las familias Neder y Soria.

PAZ, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibiran la tierra por heredar". Sus hijos Maria Eugenia Paz, Jose Maria Santos, su adorado nietos Santiago Santos Paz, participan con profundo dolor el fallecimiento de Bochi y ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Bochi siempre presente. Asi te recordaremos. Veronica Santos, Mario Lopez., Rania y Gabriel, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Euge y a sus familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Jehová es mi pastor nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará. Gringa Gomez de Santos, sus hijos Veronica Santos y Mario Lopez, Jose Maria Santos y Eugenia Paz, Rodrigo Santos, Ramiro Santos y Cecilia Rodriguez, nietos Florencia, Francisco y Olivia Santos Rodriguez, Rania Yapur Santos, Gabriel Lopez Santos, Santiago Santos, participan la partida física del querido Bochi, acompañan en el dolor a Maria Eugenia y a sus familiares.

PAZ, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Nicolás Alberto Caporaletti y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Bochi y piden cristiana resignación a su familia y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORVALÁN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. "Querido Lucho, como nos duele tu partida; te extrañamos tanto; pero sabemos que estas junto a nuestro Padre Dios y desde allí, sos nuestra guía". Su esposa, hijos, nietos y suegra, invitan a familiares, amigos y conocidos a la misa que se oficiara hoy en la parroquia nuestra Señora del Rosario, al cumplirse un mes de su fallecimiento, Rogamos oraciones en su querida memoria.

LOBO, CRISTÓBAL ELVIDIO (Chuncho) (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/14|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su esposa Pichona, sus hijos Silvia, Oscar, Hugo, Fernanda, Lucas y respectivas familias invitan a la misa hoy a las 17.30 hs en la Capilla Virgen del Valle (Beltrán), con motivo de cumplirse 5 años de su partida.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

REYNOSO, JOSÉ (Peluso) (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/14|. A cinco años de tu partida al Reino Celestial, "Don Pelusa Reynoso" te llevamos siempre en nuestros corazones. José Quiroga y Familia.

SEQUEIRA, CLAUDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/69|. En un día como este llegaste para alegría de mi hogar, viviste tu niñez, adolescencia, hasta convertirte en madre, te llevo en lo más profundo de mi, con los mejores recuerdos así pueda sentirte que sigues a mi lado. Tu madre María Eva, tus hijos Gonzalito, Rodrigo, Constanza, Lourdes, Augusto y tu nietito Stefanito.