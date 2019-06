Insólito: un ladrón dio una nota a los medios y se hizo pasar por vecino de sus víctimas

28/06/2019 - 12:26 País

Un joven ladrón que asaltó un local de ropa en el microcentro de Rosario, se escondió al ver a la policía en un edificio contiguo y luego protagonizó un insólito episodio al ofrecer una nota a los medios, haciéndose pasar por inquilino.

El hecho ocurrió en un local de venta de ropa, en el que había dos vendedoras y dos mujeres probándose la ropa. El delincuente ingresó con una pistola de juguete, se alzó con algunas prendas y escapó por una puerta trasera, al ver que una de las víctimas salió a pedir ayuda.

Cuando los policías llegaron a la zona, se dirigieron de inmediato al edificio en el cual se había escondido el ladrón. Al verse acorralado, el delincuente tomó del brazo a una mujer mayor que salía de su departamento y la obligó a simular que era su abuela.

“Abrimos la puerta, pero estábamos bien. No nos asustamos porque ni siquiera sabíamos lo que había pasado. Nadie nos explicó nada. Vimos a la policía, golpeó y recién salimos. Vimos mucha requisa en el edificio, que andaban por todos lados”, dijo el ladrón a la prensa, simulando ser un vecino.

Tranquilo y con mucha soltura, agregó que la zona "es muy jodida¨ y ante la consulta sobre cuántos pisos tiene el edificio, se apoyó en su "abuela" antes de responder: "Unos 11 o 12, ¿no? Pasa que hace poco vivimos aquí".

A las pocas cuadras, fue atrapado. En la requisa, encontraron las prendas robadas y unos lentes de la propietaria. “No tenía nada de eso. Mirá ahora lo que me pusieron. Eso no es nada mío. No sé si la pistola es de juguete. Y ella es mi abuela. Yo vivo acá dos cuadras”, dijo el ladrón, que fue identificado como Daniel C., de 28 años.