Se viene la segunda fecha del torneo "Toño" Segura

CHOYA Choya ( C ) Mañana se pondrá en juego el segundo capítulo del torneo denominado Antonio "Toño" Segura que tiene como ente organizador a la Asociación del Fútbol Amateur Friense.

En este caso la cita será en el estadio del Tiro Federal de la Ciudad de la Amistad y se iniciará a las 13.

Los juegos serán los que se detalla a continuación: Profesor Veliz vs Barrio Oeste; Bar Frida vs Ferretería Simón; Despensa Virgen del Valle vs Los Sanjuaninos; Los Cuervos vs Loma Negra; Influencia vs M y M Deportes y Tiro Federal vs Autoservicio Hernán.