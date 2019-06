CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de junio de 2019

28/06/2019 - 20:46 Cartelera

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

(CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. PERCY JACKSON Y

EL LADRÓN DEL RAYO

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 FINDE EN NICK

17.45 CLUB 57

18.30 LAZOS DE SANGRE

20.00 CINE. ¿CÓMO SABER SI ES

AMOR?

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH. PODEMOS HABLAR

00.30 EL ARQUI

01.00 CIERRE DE

TRANSMISION





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO SELFIE





TV PÚBLICA

13.00 MIRADAS NUESTRAS

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 COPA AMÉRICA 2019

19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

20.00 LA ERA DE LA IMAGEN

21.00 ARGENTINA TIENE MAGIA





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES

22.00 CINE ARGENTINO





EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

21.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 RECORDANDO

21.30 RODANDO FOOD TRUCKS

22.00 TICKET AL SHOW





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS 2ª EDICIÓN

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO

POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

07.53 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

10.15 SUPERMAN REGRESA

13.17 EL LÓRAX EN BUSCA DE LA TRÚFULA

PERDIDA

14.57 HERBIE A TODA MARCHA

16.50 SUPERMAN REGRESA

19.52 LA MOMIA. LA TUMBA DEL EMPERADOR

DRAGÓN

22.00 ATRACCIÓN PELIGROSA

TCM

07.32 LOST - T. 3 - EP. 9 - STRANGER IN A

STRANGE LAND

08.18 LOST - T. 3 - EP. 10 - TRICIA TANAKA IS

DEAD

09.02 LOST - T. 3 - EP. 11 - ENTER 77

09.47 LOST - T. 3 - EP. 12 - PAR AVION

10.31 LOST - T. 3 - EP. 13 - THE MAN FROM

TALLAHASEE

11.15 LOST - T. 3 - EP. 14 - EXPOSE

11.59 LOST - T. 3 - EP. 15 - LEFT BEHIND

12.45 LOST - T. 3 - EP. 16 - ONE OF US

13.29 LOST - T. 3 - EP. 17 - CATCH 22

14.13 LOST - T. 3 - EP. 18 - D.O.C.

14.58 LOST - T. 3 - EP. 19 - THE BRIG

15.42 LOST - T. 3 - EP. 20 - THE MAN BEHIND

THE CURTAIN

16.26 SINTONÍA DE AMOR

18.17 MUJERCITAS

20.28 LANCELOT, EL PRIMER CABALLERO

23.00 EL COLECCIONISTA DE HUESOS

TNT

06.20 NOTAS PERFECTAS

08.18 LA MEJOR DE MIS BODAS

10.02 HAPPY FEET

11.57 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

13.42 LOS INCREÍBLES

15.52 CENICIENTA

17.49 TOY STORY 3

19.48 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

22.00 SÍGUEME EL ROLLO

SPACE

06.00 VIRUS LETAL

07.31 CINTA ROJA

09.20 MOMENTO CRÍTICO

11.44 DIFÍCIL DE MATAR

13.32 ELYSIUM

15.33 DÉJÀ VU

18.04 DESPUÉS DE LA TIERRA

19.55 AL FILO DEL MAÑANA

22.00 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA

FUERZA

CINECANAL

11.50 RÍO

13.37 LA ERA DE HIELO

15.15 LA ERA DE HIELO 2

17.00 LA ERA DE HIELO 3

18.50 LA ERA DE HIELO 4

20.20 LA ERA DE HIELO 5

22.00 TROLLS

23.35 SECUESTRO

AXN

06.00 C.S.I. - T. 1 - EP. 8 - ANONYMOUS

07.00 C.S.I. - T. 1 - EP. 9 - UNFRIENDLY SKIES

08.00 C.S.I. - T. 1 - EP. 10 - SEX, LIES AND LARVAE

09.00 C.S.I. - T. 1 - EP. 11 - I-15 MURDERS

10.00 C.S.I. - T. 1 - EP. 12 - FAHRENHEIT 932

11.00 C.S.I. - T. 1 - EP. 13 - BOOM

12.00 CRIMINAL MINDS - T. 4 - EP. 78 - BLOODLINE

22.00 EL HOMBRE ARAÑA





A DÓNDE IR

ENCUENTRO’S

(REP.DEL LÍBANO (S) 244)

*SÁBADO 29, A LAS 22.30, “DAVID,

EL PROFE” CON MÚSICA DE LOS

80 Y 90. KARAOKE.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

SÁBADO 29, A LAS 23, SACHA

TRÍO, FREDDY PÁEZ Y ARTISTAS

INVITADOS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* DOMINGO 30, A LAS 22, SE PRESENTARÁ

A.N.I.M.A.L Y LAS BANDAS

VYSCERYS, VULGAR, CARADURAS,

DEMON BLUES, ESCORIA

S.E.H.C Y MARY JANE.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*SÁBADO 6 DE JULIO, A LAS 21,

GABRIEL ROLÓN SUBIRÁ A ESCENA

CON “EL LADO B DEL AMOR”

(SE PUEDE AMAR Y SER INFIEL AL

MISMO TIEMPO).

*MIÉRCOLES 10, A LAS 18.30,

MASHA Y EL OSO, EN VIVO.

*SÁBADO 20 DE JULIO, A LAS

21, SE PRESENTARÁ “RAPSODIA

SHOW LATINO”, CON MARTÍN

BUNGE, SOFÍA PETROS Y MATÍAS

MENDOZA. ADEMÁS 8 BAILARINES

EN ESCENA. CANTANTES INVITADOS:

MORENA ÁLVAREZ Y CELESTE

MEDINA. ENTRADA LIBRE Y

GRATUITA.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

* SÁBADO 13 DE JULIO, A PARTIR

DE LAS 22, ACTUARÁN ROCK LOCAL,

JUAN TERRENAL, ESTONIA Y

TEDDY BUR.

* EL 20 DE JULIO, A PARTIR

DE LAS 22, PONIENDO PRIMERA,

LOS REYES DE LA NOCHE

Y RAMÍREZ CANTINA (DE CATAMARCA)





CINES

SUNSTAR

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

29/06 - -14:10 hs (Cast) 16:15 hs

(Cast) 18:20 hs (Cast) 20:30 hs

(Cast) 22:35 hs (Cast) 00:40 hs

(Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACION (ATP)

29/06 - -13:40(Cast) 14:30 hs (Cast)

15:50 hs (Cast) 16:40 hs (Cast) 18:00

hs (Cast) 19:00 hs (Cast) 20:10 hs

(Cast) 22:20 hs (Cast )00:30 hs

(Cast)

X-MEN (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

29/06 - 22:25 hs (Cast) 00:45 hs

(Cast)

01AL03/07 - 22:25 hs (Cast)

HOMBRES DE NEGRO, MIB

INTERNATIONAL (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

29,30/06 -13:50 hs (Cast) 16:10 hs

(Subt)

01 AL 03/07 -16:10 hs (Subt)

ANNABELLE 3 : REGRESA A

CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

29/06 18:30 hs (Cast) 20:40 hs

(Subt) 22:45 hs (Subt) 00:50 hs

(Subt)

ALADDIN (2D)

AVENTURA (ATP)

29,30/06 -14:00 hs (Cast) 16:45 hs

(Cast)

NO SOY TU MAMI (2D)

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

29/06 19:30 hs (Cast) 22:00 hs

(Subt) 00:10 hs (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

TOY STORY 4 ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:40- 19:00-

21:20 - 21:20

CASTELLANO 3D 15:20- 17:30 -

20:00- 22:20-

CASTELLANO 2D 18:10(todos los

días excepto sábado y domingo)

ANABELLE 3 APTA 13 AÑOS C/ R

CASTELLANO 2D 20:20- 22:40

CASTELLANO 2D SUBTITULADA

22:40 (SOLO JUEVES)

PODES ADQUIRIR LAS ENTRADAS

EN MIBOLETERIA.COM.AR

VENTA ANTICIPADA

SPIDERMAN: LEJOS DE

CASA 04-07-2019 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:00- 22:40