Con la bandera del “No al trabajo infantíl”

La gira por Europa también es un motivo para revalidar su compromiso de lucha en contra del trabajo infantil. Y lo hace en su condición de Embajador Ladrillero del Sindicato de Ladrilleros de la Argentina. En donde actuó y con artistas argentinos con que se encontró en sus diversos shows en países europeos, Franco levantó su bandera de “No al trabajo infantil”. “El Sindicato de Ladrilleros de la Argentina me nombró Embajador Ladrillero bajo el lema ‘No al trabajo infantil’. En principio es una responsabilidad muy grande”, destacó en su entrevista con EL LIBERAL. “Después, me han causado un impacto las estadísticas sobre tanto laburo ilegal y niños sometidos. Niños que no pueden ir a la escuela porque están trabajando en hornos expuestos a complicaciones de salud y que son bastante ‘heavy’ (pesado)”, aseguró.

“Entonces, a partir de eso, es una responsabilidad muy grande tener que llevar, a conciencia, este lema del ‘No al trabajo infantil’. La idea es generar conciencia y tratar de que no se haga más, de que todo esté bajo la ley”, dijo. l