“Hay una nueva generación de público que quiere escuchar a la Nueva Trova Argentina

28/06/2019 - 22:10 Pura Vida

“Hay una nueva generación de público que quiere escuchar a la nueva generación de música argentina, a la Nueva Trova Argentina”, reflexionó Franco Ramírez al referirse a las enseñanzas que le está dejando esta gira.

“Anoche tocamos en Toulouse (Francia) en una especie de Bar Caverna parecida a donde tocaba The Beatles. Había muchos argentinos y argentinas, pero la mayoría era gente de Francia, España, etc. Yo veía sus caras y veía su asombro, su entusiasmo y es la magia que produce la voz de nuestra tierra y la chacarera. La gente queda re feliz, contenta, transpirada de tanto bailar, algunos que saben y la mayoría que no sabe bailar pero lo hacen igual con un brillo especial en los ojos y la sonrisa bañada de luz”. l