Lautaro, el mejor de la Argentina

Franco Armani 7: Lo exigieron poco y estuvo a la altura. Tuvo sus grandes atajadas a los 25’ del 2º tiempo.Controló cómodo los centros al área.

Juan Foyth 5: Lo atacaron bastante por su lateral con Machís y en general respondió bien. Lo desbordaron en el complemento, y algunas veces se rehízo.

Germán Pezzella 7: Rápido en los cortes y en los anticipos. Tuvo que batallar con el duro Rondón y cumplió.

Nicolás Otamendi 6: Luchó con Rondón por arriba. Más firme que en partidos anteriores.

Nicolás Tagliafico 5: Quedó malparado en un par de jugadas del primer tiempo y dejó huecos para que Venezuela lastime. Pasó al ataque recién en el inicio del complemento.

De Paul 7: Presionó, ganó la pelota y asistió a Agüero en la jugada que terminó en el 2 -0 de Lo Celso. Aportó más en la marca que en ofensiva. Con los ingresos de Di María y Lo Celso, se sumó a Paredes en el medio.

Leandro Paredes 7: Contó con mayor contención en el medio y volvió a lucirse en el centro del campo. Ejecutó un tiro libre cerrado en el inicio del complemento, que complicó a Fariñez. Rápidamente, controló con maestría y dejó mano a mano a Lautaro, pero su remate dio en el palo.

Marcos Acuña 7: Arrancó muy adelantado por izquierda y llegó a mandar un par de centros peligrosos. El exceso de vehemencia lo hizo cometer algunas faltas, hasta que fue amonestado a los 41. Le dejó su lugar a Lo Celso.

Lionel Messi 5: No apareció en su plenitud, pero el equipo no lo sintió como otras veces. En los primeros 20 minutos se desentendió en una par de jugadas por reclamar penales que Roldán no cobró y no estuvo fino en los mano a mano.

Sergio Agüero 7: Fue clave en las jugadas de los dos goles. Se sacrificó en la presión alta del inicio del partido. Siempre fue un peligro latente.

Lautaro Martínez 8: La figura de la Argentina. Otra vez abrió rápidamente el marcador. Arrancó enchufado, siendo una pesadilla para la defensa rival. A los 2’ del complemento pudo haber anotado su doblete, pero su derechazo pegó en el poste. Dejó la cancha a los 18 minutos del 2º tiempo.

Ángel Di María, 6: Entró con muchas ganas a los 18 minutos del 2º tiempo por Lautaro. A los 28’, buscó un pase filtrado para Agüero, pero el “Kun” no llegó por muy poco. Se animó a los 41’ y a los 45’, metió una corrida y su pase al medio no llegó a destino.

Giovani Lo Celso, 6: Ingresó por Acuña, se paró por izquierda. Anotó el 2 -0, al aprovechar el rebote de Fariñez tras el remate de Agüero.

Paulo Dybala (-):Jugó poco para ser calificado.l