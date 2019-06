“Pasar la pelota es lo que más me gusta”

29/06/2019 - 01:43 Deportivo

Rodrigo Gallegos fue confirmado ayer como la segunda ficha de mayores de Olímpico, con vistas a la temporada 2019/20 de la Liga Nacional.

“Ha sido un lindo día en lo personal. La verdad que estoy muy contento por este paso a Olímpico. Hace dos temporadas que vengo buscando dar ese saltito de calidad”, comentó el base armador en diálogo telefónico con EL LIBERAL.

Rodrigo jugó la temporada pasada de Liga Argentina con la camiseta de Deportivo Norte de Armstrong y fue elegido como el mejor en el puesto de base armador.

“Uno siempre trabaja para que le vaya bien en lo personal y al equipo. Gracias a Dios, con el aporte de mis compañeros, tuvimos una gran temporada. Es verdad que en lo personal y en lo colectivo me fue muy bien y eso creo que llamó la atención de Olímpico”, comentó reconfortado.

Al ser consultado por sus características, comentó: “Soy un base que le gusta mucho pasar la pelota, hacer jugar al equipo. Si me toca anotar, lo haré, pero mi mayor característica es dar un orden, dar asistencias a mis compañeros. Pasar la pelota es lo qe más me gusta”.

El oriundo de Río Secco también habló de Leonardo Gutiérrez, el próximo entrenador en su carrera deportiva.

“Poder ser entrenado por Leo Gutiérrez, que es una persona muy conocida a nivel nacional, será para mí una linda experiencia y la verdad que la voy a disfrutar mucho, aprendiendo día a día de las experiencias que tuvo. Fue un jugador tremendo y ahora está empezando una carrera como técnico”, opinó entusiasmado.

Por último, aseguró que no será una presión jugar ante la afición santiagueña. “Una vez que tuve el contacto con el club, me he interiorizado del tema y sé que es una ciudad muy basquetbolera, entienden mucho. No es una presión, solamente disfrutar. No me molesta en absoluto, lo voy a disfrutar. Bienvenido sea estar en una ciudad en la que se repira básquet”, concluyó.

Con la confirmación de Rodrigo Gallegos, Olímpico ya tiene dos fichas de mayores, ya que el cubano Karel Guzmán Abreu continuará el equipo debido a que tiene contrato vigente con el club. l